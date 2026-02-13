¿Quieres tener buena suerte? Estas son las 3 cosas que DEBES EVITAR hacer para recibir el Año Nuevo Chino

Este nuevo Año Chino será el año del signo del caballo, y para que puedas recibirlo de la mejor manera tendrás que dejar de hacer ciertas cosas que sí o sí haces en tu rutina diaria, y aunque tal vez cueste, créenos que es lo mejor si tu objetivo este año es tener buena suerte y sobre todo disfrutar de la abundancia.

De acuerdo a las creencias del país asiático y a sus tradiciones, hay cosas que debemos evitar hacer y cada una de ellas tiene su razón de ser.



Evita lavarte el cabello dos días antes y dos días después del Año Nuevo Chino, esto significa que el 14 de febrero debe ser el último día que laves tu cabello, pudiendo retomar su limpieza hasta el viernes 20 de enero. ¿Por qué? De acuerdo a las creencias, lavarse el cabello durante estas fechas podría significar lavarse la buena suerte.

dos días antes y dos días después del Año Nuevo Chino, esto significa que el 14 de febrero debe ser el último día que laves tu cabello, pudiendo retomar su limpieza hasta el viernes 20 de enero. ¿Por qué? De acuerdo a las creencias, lavarse el cabello durante estas fechas podría significar lavarse la buena suerte. No limpies tu casa o saques la basura durante el Año Nuevo Chino, se recomienda que esta medida se tome desde el lunes 16 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero. Para que no saques la abundancia que podrías tener este año.

o saques la basura durante el Año Nuevo Chino, se recomienda que esta medida se tome desde el lunes 16 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero. Para que no saques la abundancia que podrías tener este año. No digas palabras negativas y evita el lenguaje altisonante. Las palabras tienen poder, por lo que si quieres recibir el Año Nuevo Chino de la mejor manera lo ideal es que evites este lenguaje, ya que lo que dices lo atraes, y marcarán el tono de tu año.

Te puede interesar: Así debes ordenar tu casa para atraer la abundancia en el Año Nuevo Chino 2026

¿Qué es el Año Nuevo Chino?

A diferencia del calendario que rige la vida en occidente, el calendario Chino se caracteriza por ser lunisolar, ¿qué significa? Que allá se toma en cuenta los ciclos de la Luna y la posición del Sol para mantener equilibro con las estaciones del año. El Año Nuevo Chino es tradicionalmente conocido como Fiesta de la Primavera, y marca el final del invierno y el inicio de la temporada de cosecha.

Gracias a esto no hay una fecha fija que proporcione el final del año viejo y el inicio del año nuevo, y este 2026 se estima que el año nuevo chino durará del 17 de febrero del presente año al 5 de febrero del 2027.

¿Qué significa que el signo del caballo sea el que rija el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino será regido por el caballo de fuego, esto muchas veces es asociado a la necesidad de movimiento, acción, a la toma de decisiones. De acuerdo a las características asociadas a este animal en el horóscopo chino, este año podría estar exigiendo energía e independencia, también algo muy asociado a la libertad, y se cree que será el año perfecto para salirse de las rutinas y buscar lo que realmente te apasiona.