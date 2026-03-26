Esta es la razón por la que el cabello Lob es tendencia

Con la llegada de la primavera, los estilos van cambiando no solo en la ropa sino en otras categorías como manicura y peinados. Hay un corte de pelo que ha ganado mucho terreno y es el cabello lob.

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Este corte de cabello cuenta con un equilibrio definitivo entre lo que es el encanto sofisticado y la facilidad cotidiana. Es un estilo que no va corto ni largo, además de crear una línea de cabello difuminada.

¿De qué se trata el corte de cabello Lob?

El corte de pelo Lob ha adquirido relevancia debido a que es un corte intermedio, es decir una contracción entre el “long” y “bob”. En cuanto a su línea se encuentran el medio del camino de un corto y un largo. Es por su precisión que es uno de los más elegidos.

La longitud del corte lob roza la clavícula y en ocasiones puede estar por encima de ella lo que crea un límite difuso entre el cuello y los hombros. Una característica del corte lob es que desciende y acompaña el movimiento de la cabeza sin enmarcarla estrictamente. Esto no es todo ya que puedes cortarlo recto para acentuar una línea gráfica o realizar capas para darle movimiento.

Así es que obtendrás un corte que puede ser común, pero en realidad obtienes un corte largo y a medida. Una gran opción para quienes buscan un giro en su cambio de look.

Con las altas temperaturas el corte Lob es un gran aliado, sobre todo si tienes el cabello largo. Este estilo es una transición controlada para adaptarse al cambio de estación por lo que puedes cambiar tu apariencia sin ser extremo.

En definitiva, este corte es suficientemente largo como para seguir recogiéndolo y peinarlo como quieras. El lob brinda elegancia, esta combinación de estilo y adaptabilidad es lo que vuelve a este estilo el más elegido entre las famosas.