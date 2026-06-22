Dile adiós al cabello rebelde: El ritual de cuatro pasos para eliminar el frizz rápido

El cuidado del cabello es fundamental para lucir siempre bien. Esto se debe a que la estética no solo se resalta con la indumentaria que elegimos vestir, sino que tanto el corte de pelo y peinado, al igual que la manicura y el maquillaje, cumplen un rol preponderante.

“Lo mejor ha sido conocerte": Daniela manda emotivo mensaje a Pablo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Es en este marco que diferentes productos y tendencias se convierten en protagonistas, pero sin dejar de tener en cuenta que pueden presentarse algunos inconvenientes que requieren de una resolución efectiva. El frizz es uno de ellos y un ritual de cuatro pasos está ganando popularidad.

¿Qué es el frizz?

Mediante el análisis de fuentes de información del ámbito de la belleza, llevado a cabo a través de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), se puede comprender que el frizz es el encrespamiento, esponjamiento o manifestación de rebeldía que sufre el cabello cuando se expone a la humedad ambiental o sufre de falta de hidratación.

Esto ocurre porque la cutícula (la capa externa del pelo) se abre en busca de agua, permitiendo que la humedad del aire penetre en la fibra capilar y haga que se expanda de forma desordenada. En este punto, hay que tener en cuenta que el frizz se ve potenciado por la estática, el daño por calor o el uso de productos inadecuados, dejando el cabello con un aspecto opaco, áspero y sin definición.

Ritual para eliminar el frizz

En base a lo señalado y recordando la importancia que el cabello tiene en nuestra estética, es que ante los casos de frizz ha comenzado a tomar el protagonismo un ritual de 4 pasos que promete eliminar este fenómeno de las cabezas.

El paso a paso