Dile adiós al cabello rebelde: El ritual de cuatro pasos para eliminar el frizz rápido
Adiós al frizz. El método de 4 pasos para transformar tu pelo rápidamente y lucirte en todo momento.
El cuidado del cabello es fundamental para lucir siempre bien. Esto se debe a que la estética no solo se resalta con la indumentaria que elegimos vestir, sino que tanto el corte de pelo y peinado, al igual que la manicura y el maquillaje, cumplen un rol preponderante.
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Es en este marco que diferentes productos y tendencias se convierten en protagonistas, pero sin dejar de tener en cuenta que pueden presentarse algunos inconvenientes que requieren de una resolución efectiva. El frizz es uno de ellos y un ritual de cuatro pasos está ganando popularidad.
¿Qué es el frizz?
Mediante el análisis de fuentes de información del ámbito de la belleza, llevado a cabo a través de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), se puede comprender que el frizz es el encrespamiento, esponjamiento o manifestación de rebeldía que sufre el cabello cuando se expone a la humedad ambiental o sufre de falta de hidratación.
@habito_saludable Respuesta a @marianelina69 cómo no lo aprendí antes?? #antifrizz #frizz #cabello ♬ sonido original - Trukos_danny
Esto ocurre porque la cutícula (la capa externa del pelo) se abre en busca de agua, permitiendo que la humedad del aire penetre en la fibra capilar y haga que se expanda de forma desordenada. En este punto, hay que tener en cuenta que el frizz se ve potenciado por la estática, el daño por calor o el uso de productos inadecuados, dejando el cabello con un aspecto opaco, áspero y sin definición.
Ritual para eliminar el frizz
En base a lo señalado y recordando la importancia que el cabello tiene en nuestra estética, es que ante los casos de frizz ha comenzado a tomar el protagonismo un ritual de 4 pasos que promete eliminar este fenómeno de las cabezas.
El paso a paso
- Preparar el cabello: Este paso debe hacerse mediante un doble lavado y para el cual debemos utilizar un shampoo sin sulfatos y con pH neutro. Esta fase inicial es fundamental para limpiar profundamente el cuero cabelludo.
- Reparación: En este paso se aplica un tratamiento semanal a base de aminoácidos y queratina especial que se distribuye por secciones, desde la raíz hasta las puntas, dejándolo actuar antes de aclarar para devolverle la resistencia a la cabellera.
- Blindaje: En este paso se introduce un sérum sellador de medios a puntas que no solo bloquea la humedad ambiental. Este proceso también aporta una capa de protección térmica crucial para resistir las altas temperaturas.
- Activación de componentes: El último paso inicia tras desenredar el cabello con cuidado para evitar roturas. Hay que secarlo por completo con un secador y se aconseja dar un cierre definitivo con el uso de la plancha logrando así un cabello manejable, sano y libre de frizz por varios días.