3 toques que puedes darle a tu cocina para que se vea más bonita y estética

Para conseguir una cocina más bonita y estética, la iluminación decorativa, la incorporación de materiales con textura y la elección de accesorios que combinen entre sí son 3 cambios capaces de renovar el ambiente. Estas decisiones permiten actualizar el espacio sin modificar los muebles o realizar una obra.

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La National Kitchen & Bath Association (NKBA) destaca la importancia de planificar las cocinas considerando la funcionalidad, las necesidades de sus usuarios y la integración de los distintos elementos del diseño. Por esta razón, los especialistas recomiendan prestar atención tanto a la distribución como a los acabados y pequeños elementos que construyen la identidad visual del ambiente.

3 cambios que hacen que una cocina se vea más bonita y estética

Estas son 3 ideas para conseguir un resultado más estético:



Incorporar iluminación decorativa: además de la luz general, sumar lámparas colgantes sobre una isla o barra, apliques de pared o iluminación debajo de los gabinetes puede aportar profundidad y crear una atmósfera más acogedora. La iluminación de trabajo también permite destacar determinadas zonas de la cocina y mejorar su funcionalidad. Combinar materiales y texturas: la madera, la cerámica, la piedra y las fibras naturales pueden utilizarse para evitar que el espacio resulte demasiado uniforme. Una tabla de madera a la vista, recipientes de cerámica o una lámpara con textura son pequeños recursos que ayudan a enriquecer visualmente la decoración. Cuidar los accesorios que quedan a la vista: frascos, utensilios, bandejas y otros objetos cotidianos pueden convertirse en parte de la decoración. Elegir piezas que mantengan cierta coherencia en sus colores y materiales ayuda a crear una imagen más ordenada.

¿Cómo lograr una cocina estética sin perder funcionalidad?

Una cocina bonita no tiene por qué estar llena de objetos decorativos. Para conseguir un espacio visualmente atractivo y práctico, se pueden tener en cuenta estas recomendaciones:



Mantener la encimera organizada: dejar libres las zonas destinadas a preparar alimentos reduce el ruido visual y permite que los materiales y acabados de la cocina tengan mayor protagonismo.

dejar libres las zonas destinadas a preparar alimentos reduce el ruido visual y permite que los materiales y acabados de la cocina tengan mayor protagonismo. Crear pequeños grupos decorativos: en lugar de distribuir objetos de manera aislada por toda la cocina, se pueden reunir algunos elementos, como una bandeja, un recipiente de cerámica y una planta, para formar una composición equilibrada.

en lugar de distribuir objetos de manera aislada por toda la cocina, se pueden reunir algunos elementos, como una bandeja, un recipiente de cerámica y una planta, para formar una composición equilibrada. Elegir una paleta de colores definida: utilizar tonalidades que dialoguen con los muebles y revestimientos ayuda a conseguir una decoración coherente.

utilizar tonalidades que dialoguen con los muebles y revestimientos ayuda a conseguir una decoración coherente. Incorporar elementos naturales: una planta aromática, flores o ramas pueden añadir color y frescura sin ocupar demasiado espacio.

una planta aromática, flores o ramas pueden añadir color y frescura sin ocupar demasiado espacio. Priorizar piezas útiles y bonitas: los utensilios y recipientes que se utilizan a diario pueden cumplir una doble función cuando cuentan con un diseño atractivo y se integran con el resto de la decoración.

La NKBA destaca que una buena planificación de la cocina debe facilitar las actividades que se desarrollan en ella. Por eso, la estética no debería entenderse como un elemento separado de la funcionalidad, sino como una parte de un diseño bien pensado.