Qué hacer con una caja de cartón grande: 5 ideas para darle una segunda vida en casa

Las cajas de cartón por lo general suelen terminar en la basura, ya que muchos desaprovechan el potencial de este material. En esta oportunidad te dejaremos 5 ideas increíbles para darles una segunda oportunidad.

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Con un poco de creatividad podrás lograr increíbles objetos útiles y decorativos para tu hogar. Además, no deberás gastar mucho dinero para lograr el objetivo. Ahora sí manos a la obra.

¿Cómo reciclar una caja de cartón?

Organizador o contenedor para armarios

La primera opción es convertir la caja de cartón en organizadores de ropa que esté fuera de temporada, mantas o zapatos. Lo que debes hacer es cortar las solapas superiores en caso de que lo quieras abierto.

Para que luzca bonita pues tienes que forrarla con una tela bonita, cuerda de yute o sisal pegada con silicona. Así obtendrás un elegante acabado rústico.

Divisores a medida para cajones

Puedes llevar orden con estos cajones profundos. Lo que tienes que hacer es desarmar la caja por completo y cortar tiras de cartón largas que coincidan con la altura y el largo de tus cajones. Tienes que realizar pequeñas ranuras verticales en las tiras para encajarlas entre sí en forma de cuadrícula (forma de cruz). Es el sistema perfecto para ordenar calcetines, ropa interior o camisetas.

Estos divisores son geniales.|Pinterest

Zapatero modular

Si tienes a disposición una caja de cartón gruesa y resistente puedes obtener un organizador de calzado. Para poder realizarlo tienes que cortar piezas rectangulares iguales y doblarlas en forma de triángulo o de tubos cuadrados. Asegura los bordes con cinta de carrocero o pegamento fuerte. Al unir varios de estos módulos horizontales y apilarlos uno sobre otro dentro del armario o en el recibidor, crearás un zapatero geométrico muy original.

Castillo o casita de juegos para niños (o mascotas)

Aquí tienes una idea que consiste en armar juegos para los más pequeños. Lo que puedes hacer es mantener la caja armada boca abajo. Con un cúter, recorta una puerta y un par de ventanas. Puedes usar las solapas sobrantes para hacer el tejado. Deja que los niños la pinten con temperas o pongan pegatinas.

En el caso de que la caja sea para tu mascota puedes colocarle una manta suave dentro y así obtendrás un refugio para tu peludito.

Archivador de documentos o revistero de pie

Como última alternativa puedes transformar la caja en un organizador interesante. Para ello tienes que cortar la caja en secciones diagonales para imitar la forma de los archivadores comerciales. Si quieres que luzca más bonito puedes fórralos con papel de regalo, papel autoadhesivo (vinilo) o incluso pintarlos con pintura en spray y aplicar la técnica de decoupage con servilletas decoradas.