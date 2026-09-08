Ideas DIY: 5 ideas creativas para crear accesorios inspirados en Harry Potter

Las ideas DIY siguen dominando la escena en la actualidad. Esta práctica poco a poco se ha ganado un lugar privilegiado en la agenda de muchas personas que buscan desconectarse de sus rutinas e invertir en tiempo en algo creativo.

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“Hazlo tú mismo” es el significado de estas siglas que ya son todo un movimiento en el que el reciclaje tiene un rol primordial. Muchas propuestas requieren de materiales y objetos en desuso que podrían terminar en algún vertedero.

Ideas DIY de Harry Potter

Las ideas DIY, al igual que las manualidades, se erigen como un cable a tierra y una medicina natural contra el estrés. Además, pueden combinarse con diferentes ámbitos que sirven de inspiración para llevar a cabo cada proyecto.

Un ejemplo de ello es la posibilidad de crear accesorios inspirados en la serie de novelas Harry Potter. Este clásico de la literatura que tuvo su explosiva adaptación en el cine ha sumado fanáticos a lo largo y ancho del mundo, por lo que cualquier tipo de práctica que haga alusión a sus personajes de seguro se llevará toda la atención.

¿Cómo hacer accesorios de Harry Potter?

Es por lo mencionado que en esta oportunidad te contaremos sobre cómo puedes elaborar con tus propias manos accesorios relacionados con Harry Potter. Las 5 ideas DIY que se detallan a continuación te permitirán lograrlo fácilmente:

Varitas mágicas de madera personalizada

Materiales: Palitos de madera para sushi o pinceles viejos, pistola de silicona caliente, pintura acrílica (marrón, negro, dorado) y abalorios pequeños.

Paso a paso



Aplica silicona caliente en el mango del palito haciendo espirales, nudos o texturas de corteza. Si deseas, pega una cuenta o piedra pequeña en el extremo antes de que se enfríe. Una vez seco, pinta con una base marrón oscura y resalta los relieves con toques dorados o plateados.

Marca páginas del sombrero seleccionador

Materiales: Cartón rígido, papel craft o restos de tela de arpillera, marcadores de tinta fina y cinta de raso.

Paso a paso



Recorta una tira de cartón rígido (de 5x15 cm aproximadamente). Dibuja la silueta del Sombrero Seleccionador o el escudo de tu casa favorita usando marcadores finos. Haz una perforación en la parte superior y pasa una cinta con los colores de tu casa (rojo/dorado, verde/plateado, azul/bronce o amarillo/negro).

Llavero poción "Suerte Líquida"

Materiales: Mini frasco de vidrio con tapón de corcho, pegamento, agua, purpurina dorada, colorante amarillo y una argolla de llavero con cáncamo.

Paso a paso



Llena el mini frasco con agua, una gota de colorante y purpurina dorada brillante. Sella el tapón de corcho fijándolo firmemente con pegamento rápido para evitar derrames. Enrosca un pequeño cáncamo en el corcho y engánchalo a la argolla del llavero.

Colgante del girotiempo

Materiales: Argollas metálicas para manualidades (de tres tamaños distintos), una cuenta de cristal o madera para el centro, alambre fino de bisutería y una cadena.

Paso a paso



Encaja las tres argollas de manera concéntrica fijándolas con alambre fino para que puedan girar sobre su propio eje. En el centro exacto, pasa el alambre a través de la cuenta dorada o transparente. Engancha el conjunto a una cadena larga dorada.

Portavasos de la plataforma 9 ¾

Materiales: Bases circulares de corcho o madera recuperada, pintura acrílica roja, blanca y negra, y barniz protector al agua.

Paso a paso

