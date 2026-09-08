Qué hacer con la parte de abajo del clóset: 5 ideas para tener un gran organizador

Hay espacios en el hogar que no son aprovechados de la mejor manera como por ejemplo el que se encuentra debajo del clóset. Este por lo general es un foco de desorden o directamente no se utiliza.

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Con un poco de ingenio podrás optimizar este espacio y multiplicar la capacidad de almacenaje. Aquí te dejaremos las 5 mejores ideas para que aproveches el espacio del clóset.

¿Cómo aprovechar el espacio del clóset?

Zapateras extraíbles o modulares de perfil bajo

Naturalmente el suelo se utiliza para guardar el calzado, pero para evitar que queden apilados o se dañen pues coloca organizadores de zaparos modulares o estantes bajos. Ten en cuenta que las zapateras extensibles o los organizadores de niveles te darán la oportunidad de duplicar el espacio.

Contenedores de doblado vertical con ruedas

Otra opción es la de colocar cajas plásticas o canastas con ruedas para guardar la ropa que no necesita estar colgada como lo son la ropa deportiva o sudaderas, entre otros. Se aconseja usar el doblado vertical dentro de las cajas para que tengas las prendas a la vista. Las ruedas te facilitarán deslizar los contenedores hacia afuera sin esfuerzo.

Cajoneras independientes de melamina o plástico

En el caso de que la altura entre el piso y la ropa lo permita, puedes colocar cajoneras independientes. Así vas a poder obtener una estructura de armario empotrado de gama alta. En estos compartimientos puedes guardar ropa interior, calcetines, entre otros accesorios.

Canastas de mimbre o tela coordinadas

Por otro lado, si tu clóset no tiene puertas pues puedes colocar canastas organizadoras de materiales naturales. Allí puedes organizar una canasta destinada a la ropa de temporada, otra a los bolsos, otro a pijamas, etc.

Estantes flotantes inferiores regulables

Por último, te recomendamos que instales un par de estantes flotantes a centímetros del suelo para fragmentar el espacio. Cuando despejas los objetos del suelo pues se facilita la limpieza del clóset. Así obtendrás una superficie del estante para objetos de uso diario y el espacio inferior pegado al piso para almacenar cajas transparentes con artículos de poco uso.