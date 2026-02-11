El cambio de color en tu habitación que recomienda el Feng Shui para atraer abundancia

En el Feng Shui , cada espacio del hogar tiene una función energética específica y la habitación es considerada uno de los lugares más influyentes, ya que es donde el cuerpo descansa y se recarga de energía. Por esta razón, los colores, la iluminación y los objetos que se eligen para este ambiente, no solo impactan en el descanso, sino también en la manera en que fluye la energía vital o Chi.

En este sentido, distintos expertos en Feng Shui coinciden en que realizar pequeños cambios cromáticos puede ayudar a activar áreas clave de la vida, como la prosperidad, la abundancia y el bienestar económico. Uno de los tonos más recomendados para este propósito es el púrpura: un color asociado tradicionalmente con la riqueza, el poder interior y la transformación.

¿Qué significa el color púrpura en el Feng Shui?

El púrpura es uno de los colores más poderosos dentro del Feng Shui. Tradicionalmente se asocia con la realeza, la riqueza espiritual y material, así como con la expansión de la conciencia. Según el maestro Feng Shui Joey Yap, este tono activa la energía del área de la prosperidad y simboliza "la conexión entre lo material y lo espiritual, facilitando la manifestación de metas y deseos".

Además, el color pertenece al elemento fuego, lo que lo convierte en un color ideal para dinamizar espacios donde se busca crecimiento, reconocimiento y abundancia. En términos psicológicos, también está vinculado con la creatividad, la intuición y la autoconfianza: 3 cualidades clave para atraer nuevas oportunidades.

¿Cómo incorporar el púrpura en la habitación y con qué colores combinarlo?

No es necesario pintar toda la habitación de púrpura para beneficiarse de su energía. Los expertos recomiendan incorporarlo de forma sutil y estratégica.



Almohadones, mantas o ropa de cama.

Cortinas livianas o detalles textiles.

Cuadros, velas o elementos decorativos.

En cuanto a combinaciones, el Feng Shui sugiere potenciar el efecto del púrpura con colores como:

