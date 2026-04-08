3 cambios que debes hacer en tu casa para renovarla con estilo esta primavera

Renovar tu casa con estilo esta primavera es posible con 3 cambios clave: incorporar colores claros y vibrantes, optimizar la entrada de luz natural y sumar elementos naturales como plantas o textiles livianos. Estas modificaciones no requieren grandes obras, pero sí generan un impacto visual inmediato que actualiza cualquier ambiente.

Con la llegada de la primavera, los expertos en diseño de interiores coinciden en que es el momento ideal para refrescar los espacios. "La clave está en trabajar con la luz, los colores y las texturas para crear ambientes más abiertos, frescos y acogedores", explica la interiorista argentina Diana Mazzocco, especializada en decoración contemporánea.

¿Cómo renovar tu casa en primavera?: 3 cambios simples y efectivos

Aplicar pequeños ajustes puede marcar una gran diferencia en la estética del hogar. Estas son 3 ideas recomendadas por especialistas:



Apostar por colores claros y acentos vibrantes: pintar paredes en tonos blancos, beige o pasteles ayuda a ampliar visualmente los espacios. Puedes sumar detalles en colores como verde, amarillo o coral en almohadones, cuadros o accesorios.

pintar paredes en tonos blancos, beige o pasteles ayuda a ampliar visualmente los espacios. Puedes sumar detalles en colores como verde, amarillo o coral en almohadones, cuadros o accesorios. Potenciar la luz natural: reemplazar cortinas pesadas por telas livianas como lino o algodón permite que la luz fluya mejor. También se recomienda usar espejos estratégicamente para multiplicar la iluminación.

reemplazar cortinas pesadas por telas livianas como lino o algodón permite que la luz fluya mejor. También se recomienda usar espejos estratégicamente para multiplicar la iluminación. Incorporar plantas y elementos naturales: las plantas no solo decoran, también aportan frescura. Opciones como helechos, ficus o suculentas son fáciles de mantener y elevan el ambiente.

Tendencias de decoración primavera 2026: ¿Cuáles son las claves para un hogar moderno y luminoso?

Las tendencias actuales apuntan a espacios más funcionales, conectados con la naturaleza y visualmente livianos. El uso de materiales nobles y una paleta cromática equilibrada son fundamentales.

Algunas recomendaciones de expertos:



Textiles ligeros : cambiar mantas gruesas por opciones más frescas

: cambiar mantas gruesas por opciones más frescas Materiales naturales : madera clara, fibras como ratán o mimbre

: madera clara, fibras como ratán o mimbre Espacios despejados : evitar la sobrecarga decorativa

: evitar la sobrecarga decorativa Aromas frescos: incorporar velas o difusores con fragancias florales o cítricas

La arquitecta e interiorista Patricia Urquiola destaca que la primavera invita a simplificar los espacios y conectar con lo esencial. Esta premisa se refleja en las tendencias actuales.

Con estos 3 cambios, cualquier hogar puede adaptarse a la nueva temporada sin grandes inversiones. La clave está en aprovechar la luz, sumar color y dejar que la naturaleza entre en la casa para lograr un ambiente renovado y lleno de vida.