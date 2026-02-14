Esta es la cantidad de almendras que debes comer al día

Es importante recordar que si tienes pensado hacer un cambio importante en tu dieta, consultes con un profesional de la salud o un dietista registrado. Sin embargo, con la siguiente información queremos guiarte en cuanto al consumo recomendado de las almendras.

Las almendras son un alimento nutritivo que puede incluirse en una dieta equilibrada. Contienen fibra, vitamina E y grasas saludables. La cantidad de almendras que una persona puede consumir puede variar según sus necesidades nutricionales y objetivos de salud.

¿Cuántas almendras se pueden consumir al día?

Generalmente, una porción de almendras es de aproximadamente 28 gramos, que equivale a lo que cabe aproximadamente en el hueco de la mano. Algunos especialistas recomiendan una porción diaria para obtener ciertos beneficios nutricionales.

Algunos estudios han investigado el impacto de consumir cantidades específicas de almendras en la salud, encontrando posibles efectos en el colesterol LDL y la grasa abdominal.

Cada porción de almendra:

Grasas saludables: Ricas en ácidos grasos monoinsaturados, similares a los del aceite de oliva, que protegen el sistema cardiovascular.

Proteína vegetal: Aportan unos 6g de proteína por porción, siendo esenciales en dietas vegetarianas o veganas.

Fibra: Contienen fibra soluble e insoluble que mejora la digestión y favorece la microbiota intestinal.

Las almendras tienen grandes beneficios.

Minerales: Son una fuente excepcional de magnesio (ayuda a la presión arterial), calcio(salud ósea) y fósforo.

Recomendaciones generales para el consumo:

Forma ideal: Se sugiere consumir almendras crudas o tostadas sin sal. Es recomendable evitar las versiones fritas, con miel o saladas, ya que pueden contener grasas y sodio adicionales.

Digestión: Para algunas personas, remojar las almendras durante la noche puede facilitar su digestión.

Variedad: Las almendras se pueden consumir como snack o integrarlas en otros alimentos como ensaladas y yogures.

Es importante que tengas en cuenta que si quieres lograr objetivos específicos de salud o nutrición, como mejorar tu salud cardiovascular o controlar el hambre, es útil discutir la inclusión de almendras en tu dieta con un profesional de la salud o un dietista