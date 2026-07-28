Los 2 diseños de uñas que llevaba Lady Di en los 90 y vuelven a ser tendencia

La manicura francesa y las uñas rojas clásicas son los dos diseños de uñas que Lady Di llevó durante los años 90 y hoy vuelven a estar entre las principales tendencias. Diana de Gales fue una de las primeras figuras públicas en adaptar el color de las uñas a su vestuario.

Aunque la princesa de Gales debía respetar el protocolo de la familia real británica, también encontró maneras de expresar su personalidad a través de la moda y la manicura. Sus manos, siempre impecables, reflejaban ese equilibrio entre la tradición y la modernidad.

¿Cuáles eran los dos diseños de uñas favoritos de Lady Di?

Las fotografías de Diana de Gales muestran que su manicura cambiaba según el contexto, aunque había dos estilos que repetía con frecuencia y que hoy vuelven a ser protagonistas.

Manicura francesa clásica

La manicura francesa era una de las elecciones habituales de Lady Di. Este diseño, compuesto por una base nude rosada y una punta blanca perfectamente definida, transmitía una imagen pulida y elegante que encajaba con los compromisos oficiales de la princesa. Estas son las razones por las que sigue siendo tendencia:



Aporta un efecto de manos limpias y cuidada

Favorece cualquier tono de piel

Combina con todo tipo de estilismos

Funciona tanto en uñas cortas como largas

Nunca pasa de moda gracias a su estética atemporal

Actualmente, la francesa se reinventa con versiones difuminadas, micro french o acabados perlados, aunque el diseño clásico continúa siendo uno de los más solicitados en los salones de belleza.

Uñas rojas clásicas

Cuando el protocolo lo permitía, Diana apostaba por el esmalte rojo: uno de los colores más emblemáticos de la historia de la belleza. Este aportaba un toque de personalidad a sus estilismos y complementaba a la perfección algunos de sus vestidos más recordados. Hoy sigue siendo uno de los tonos favoritos por su capacidad para transmitir seguridad, elegancia y sofisticación.

La reconocida manicurista Marian Newman, autora del libro Nailed It y una de las profesionales más influyentes de la industria, ha señalado que tanto la manicura francesa como el esmalte rojo forman parte de los grandes clásicos porque trascienden las modas y siempre resultan actuales.

¿Por qué las manicuras de Lady Di siguen marcando tendencia en 2026?

El regreso de la estética de los años 90 ha impulsado el interés por los estilos de belleza que definieron aquella década. Lady Di continúa siendo uno de los principales referentes de elegancia.

Según Nailpro, las manicuras minimalistas dominan las tendencias actuales porque priorizan la naturalidad, la versatilidad y el cuidado de la uña frente a los diseños excesivamente recargados. Esto explica el renovado éxito de la manicura francesa y de los esmaltes rojos clásicos.

Los expertos recomiendan llevar ambos diseños sobre uñas de longitud media y con forma ovalada o almendrada corta, ya que estas siluetas estilizan visualmente las manos y conservan el equilibrio característico de las manicuras clásicas. Además, una correcta hidratación de las cutículas y un top coat brillante ayudan a mantener un acabado elegante durante más tiempo.