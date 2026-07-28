3 patrones de amigurumi de Studio Ghibli que puedes tejer en menos de 2 horas

Una característica de los amigurumis es que son adorables y, sin duda, unos de los más populares son aquellos inspirados en personajes de Studio Ghibli. Así que si eres fan del crochet y los mundos mágicos de Hayao Miyazaki, esto es lo que necesitabas. Vale la pena mencionar que estos 3 amigurumis que hoy te presentamos son ideales para aquellas personas que cuentan con poco tiempo y quieren practicar su tejido, pues son rápidos y fáciles de hacer.

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3 patrones de amigurumi de Studio Ghibli para hacer en poco tiempo

Aquí te dejamos tres ideas de proyectos para terminar en una sola tarde con 3 diseños increíbles que lucirán asombrosos en tu espacio favorito:

1. Duendes de Polvo (Susuwatari)

Obviamente, en esta lista no pueden faltar los Duendes de Polvo, los tiernos personajes que salen en las películas de Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro. Estos son probablemente unos de los amigurumis más sencillos para principiantes. Lo único que necesitas es estambre negro y un par de ojos. Además, su forma los convierte en un excelente accesorio para mochilas, bolsos o llaveros.

|Pinterest Nourished Note

2. Calcifer

Otra gran idea es crear al carismático fuego de El increíble castillo vagabundo, uno de los favoritos del mundo del crochet. Este es para principiantes un poco más avanzados, ya que hace cambio de color. Su forma te permite crear una figura grande o una pequeña como para llavero.

|Pinterest Crochet Concupiscence

3. Totoro bebé (Chibi Totoro)

Los pequeños Totoros de color blanco son ideales para quienes desean un proyecto rápido y muy tierno. Al tener un cuerpo de una sola pieza, facilita el armado y reduce drásticamente el tiempo de elaboración. Solo necesitas trabajar en sus orejas y bordar sus ojos. Además, con el tiempo puedes añadirle una hoja, lo cual lo hará lucir más que increíble.