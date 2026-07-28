¿Quiénes son los tres capitanes de HOY 28 de julio del 2026 de MasterChef 24/7? Esto es lo que nos espera esta noche:

La semana número 11 de MasterChef 24/7 ha sido toda una sorpresa tanto para propios y extraños, pues únicamente quedan 12 finalistas quienes ya portan su filipina que es un reflejo del conocimiento adquirido dentro de la competencia aunque el lunes vivimos un hecho sin precedentes…

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Durante los dos retos por el Pin del Chef la competencia vivió momentos de shock pues en ninguna de las dos oportunidades los Cocineros lograron convencer a los jueces, dejando el beneficio y la Salvación sin dueño, por lo que el saber quiénes serán los Capitanes de la semana será un misterio.

¿Quiénes serán Capitanes en MasterChef 24/7?

Este martes de Beneficio y Castigo llevará a cabo un reto que definirá a los Capitanes de la semana, aunque como ya lo habrás podido notar, cualquier cosa podría suceder, pues en instancias finales cada día es un Reto de gran presión pues cada noche están jugando su futuro dentro de la cocina más popular de todo México.

Si bien, durante toda la temporada hemos visto a tres Equipos (Azul, Rojo y Amarillo), las distribuciones poco a poco podrían ser distintas, por lo que cada alianza y enemistad podría ser clave para conocer el futuro de los Cocineros que podrían conseguir la Salvación esta semana.

¿En dónde ver MasterChef 24/7 en línea?

Si no quieres perderte ni un momento del martes de Beneficio y Castigo pero estarás lejos de casa y no podrás seguir la señal de Azteca UNO en televisión, hay varias alternativas para que no te pierdas ningún momento de esta gala.

Puedes dar clic aquí para seguir MasterChef 24/7 En Vivo, donde también podrás seguir el PreShow con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt en punto de las 8:00 pm y la Gala de la Batalla por Equipos donde se definirá a los tres próximos finalistas.