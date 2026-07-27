No tires las cáscaras de cebolla: Así puedes usarlas para abonar tus plantas

La naturaleza es muy sabia y nos ofrece de diferentes maneras beneficios para nuestra salud y para diferentes aspectos de nuestra vida. Esto es lo que ha dado lugar a diferentes ciencias que tienen a la naturaleza como objeto de estudio y sus descubrimientos son de gran importancia.

En el presente mes de julio, es muy bello caminar por los jardines de las casa disfrutando de los colores y los aromas que regala la naturaleza. Sin embargo, mantener estos espacios verdes demanda de ciertos esfuerzo, pero también de trucos caseros que son de mucha utilidad como lo es el uso de las cáscaras de cebolla como un fertilizante natural.

Cáscaras de cebolla para el jardín

Fuentes bibliográficas relacionadas con este rubro remarcan que los jardines necesitan abono porque las plantas van consumiendo de forma constante los nutrientes esenciales del suelo para crecer, florecer y defenderse de enfermedades. Además, precisan que, con el tiempo, el terreno se agota y pierde su fertilidad natural, por lo que el abono funciona como un alimento necesario.

En este marco, entre los trucos del mundo de la jardinería se destaca el que emplea a las cáscaras de las cebollas para la elaboración de un abono natural. Esto se debe a que son una fuente natural de potasio, azufre, fósforo, calcio, magnesio y antioxidantes como la quercetina. Por eso, a continuación se detalla cómo convertirlas en un fertilizante para estimular el crecimiento de los cultivos y reforzar las defensas de las plantas frente a bacterias, virus y hongos dañinos.



Compostaje: Sumar las pieles secas a la compostera o enterrarlas en los bordes del jardín para que las lombrices y microorganismos las descompongan de manera natural.

Acolchado: Esparcir las cáscaras secas alrededor de la base de las plantas. Esto retiene la humedad, frena el crecimiento de malezas y protege la temperatura de las raíces mientras se aportan minerales gradualmente.

Cáscaras de cebolla como fertilizante líquido

Más allá de las dos formas señaladas para emplear las cáscaras de cebolla como un abono natural, también se destaca la posibilidad de prepararlas como un fertilizante líquido y repelente muy beneficioso para nuestro jardín. El siguiente paso a paso ayuda a preparar una opción nutritiva de rápida absorción o para alejar plagas:

