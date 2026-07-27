3 claves para evitar la pérdida de masa muscular después de los 40

A partir de los 40 años es posible reducir la pérdida de masa muscular mediante ejercicios de fuerza, una alimentación rica en proteínas de calidad y un descanso adecuado. Estas 3 estrategias, respaldadas por la evidencia científica, ayudan a preservar la fuerza, la movilidad y la independencia física con el paso del tiempo.

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La pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, conocida como sarcopenia, comienza de forma gradual desde la adultez y puede acelerarse con el sedentarismo, una alimentación insuficiente o ciertas enfermedades. Sin embargo, adoptar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia para mantener una buena calidad de vida y prevenir la fragilidad en edades avanzadas.

Las 3 claves para conservar la masa muscular después de los 40 años

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el American College of Sports Medicine (ACSM) y la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) destacan que el entrenamiento, la nutrición y la recuperación son pilares fundamentales para preservar la musculatura durante el envejecimiento. Estas son las principales recomendaciones:



Realizar entrenamiento de fuerza de forma regular: ejercicios con pesas, bandas elásticas, máquinas o incluso el propio peso corporal estimulan la síntesis de proteínas musculares y ayudan a conservar la fuerza. El ACSM recomienda realizar este tipo de entrenamiento al menos dos veces por semana, trabajando los principales grupos musculares. Consumir suficiente proteína de calidad: carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres y derivados de la soja aportan los aminoácidos necesarios para reparar y construir tejido muscular. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva señala que distribuir la ingesta de proteínas a lo largo del día favorece una mejor utilización por parte del organismo. Priorizar el descanso y la recuperación: el músculo no solo se fortalece durante el ejercicio, sino también mientras el cuerpo descansa. Dormir entre siete y nueve horas por noche favorece la recuperación muscular y la regulación hormonal relacionada con el mantenimiento de la masa magra.

¿Por qué se pierde masa muscular con la edad y cómo prevenir la sarcopenia?

Con el paso de los años se producen cambios hormonales, metabólicos y neuromusculares que favorecen la disminución progresiva del tejido muscular. Este proceso puede acelerarse si existe inactividad física o una alimentación deficiente. Especialistas recomiendan incorporar otros hábitos complementarios para mantener una buena salud muscular:



Mantenerse físicamente activo: además del entrenamiento de fuerza, caminar, nadar o andar en bicicleta ayuda a conservar la movilidad y la resistencia.

además del entrenamiento de fuerza, caminar, nadar o andar en bicicleta ayuda a conservar la movilidad y la resistencia. Consumir suficiente vitamina D y calcio: estos nutrientes contribuyen al buen funcionamiento muscular y a la salud ósea, especialmente en adultos mayores.

estos nutrientes contribuyen al buen funcionamiento muscular y a la salud ósea, especialmente en adultos mayores. Evitar el sedentarismo prolongado: permanecer muchas horas sentado favorece la pérdida de fuerza y capacidad funcional.

permanecer muchas horas sentado favorece la pérdida de fuerza y capacidad funcional. Realizar controles médicos periódicos: algunas enfermedades crónicas o déficits nutricionales pueden acelerar la pérdida de masa muscular y requieren un abordaje profesional.

El profesor Stuart Phillips, investigador de la Universidad McMaster (Canadá) y uno de los principales expertos mundiales en metabolismo muscular, sostiene que la combinación de entrenamiento de resistencia y una adecuada ingesta de proteínas constituye la estrategia más eficaz para preservar la masa muscular durante el envejecimiento. Por su parte, la European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) destaca que la actividad física regular y una nutrición adecuada son las herramientas más importantes para prevenir la sarcopenia.

Cuidar la masa muscular después de los 40 no responde únicamente a una cuestión estética. Mantener músculos fuertes mejora el equilibrio, protege las articulaciones, reduce el riesgo de caídas y favorece un envejecimiento saludable.