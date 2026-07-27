MasterChef 24/7: ¿Cuál es la técnica correcta de sujetar tus alimentos al picar y evitando accidentes?

En MasterChef 24/7 la seguridad es principal, por lo que una técnica correcta al sujetar los alimentos para picar no solamente nos proporcionará mejor precisión al hacer los cortes, sino que también será fundamental para evitar accidentes inesperados.

Para que comiences a implementar en el interior de tu cocina, te detallaremos cómo hacerlo en tu cocina, un hack culinario que debes intentar sí o sí. Solamente sigue unos sencillos pasos.

¿Cuál es la forma segura de cortar los alimentos?

El tener una técnica correcta al momento de sujetar tus alimentos al picar te ayudará en varios aspectos, además de ser una gran alternativa para poder evitar accidentes inesperados. Por eso la chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 deja los siguientes puntos a seguir:



Fija tu superficie: Abajo de la tabla coloca un paño de cocina limpio y húmedo; esto te ayudará a que no se mueva, logrando mayor seguridad al cortar. Cómo tomar el cuchillo: Con tu mano toma el mango de tu cuchillo; no coloques el dedo índice en la parte superior del cuchillo; esto solamente te cansara. "Garra de oso": Con tu otra mano haz una garra de oso, y con tu pulgar vas a sujetar el alimento. Pega tus nudillos a la hoja del cuchillo. Subir y bajar: Sube y baja el cuchillo en pequeños movimientos para hacer cortes y no lastimar tus manos. No son carreras: Si no eres experto, hazlo poco a poco para que mejores tu técnica y evites cortaduras. ¡Cuidado con los dedos! Sujetas con los dedos hacia enfrente, nos arriesgamos a un corte.

¿Cuáles son las reglas de seguridad en cocina?

¡La seguridad es fundamental en MasterChef 24/7! Además de ya conocer la técnica correcta para sujetar tus alimentos al picar, es importante que conozcas otras reglas indispensables dentro de la cocina:

