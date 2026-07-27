La verdadera razón por la que Emmanuel fue el ELIMINADO de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 ya tiene a sus 12 mejores participantes y con ello la exigencia en la cocina aumentará, pues ahora que los cocineros obtuvieron su filipina deberán demostrar de qué son capaces preparar y aunque muchos seguidores están felices por ver a su cocinero favorito, hubo parte de la audiencia que tuvo que despedirse de uno de los personajes más queridos de esta temporada, Emmanuel.

Desafortunadamente, durante la gala de eliminación de este domingo 26 de julio, el participante que logró conquistar por su personalidad, sazón, estrategia y hasta físico, se convirtió en el décimo primer eliminado de esta temporada, dejando sola a su compañera Ixdit con quien logró conectar inmediatamente desde el inicio del reality culinario.

¿Cuál fue la verdadera razón por la que Emmanuel salió de MasterChef 24/7?

Durante la gala de eliminación donde al principio se presentaron 4 enfrentamientos directos los cuales quedaron conformados de la siguiente manera, luis contra Antrax, Emmanuel contra Jazmín, Michelle contra Lancer y Carmen contra Ixdit se determinó que el ganador de cada reto obtendría su filipina y aseguraba una semana más dentro del reality, sin embargo en su duelo contra Jazmín Emmanuel resultó ser el perdedor.

Tras determinarse que Emmanuel pasaría al reto de eliminación contra Ixdit, Michelle y Luis al momento de presentar su platillo frente a los Chefs recibió fuertes críticas por parte de la máxima autoridad culinaria pues le indicaron que su platillo que estaba compuesta de proteína de pescado aun presentaba espina, la salsa picaba y tuvo otros detalles que no lograron ser un digno patillo de salvación.

Ante los errores señalados, los Chefs determinaron que Emmanuel sería el eliminado de esa gala y con él se cerraba la lista para obtener a los 12 mejores cocineros, tras su adiós el Chef Alfonso “Poncho” Cadena e Ixdit soltaron en llanto al ver partir al cocinero.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.