4 ideas de chalecos de crochet bonitos y fáciles de hacer; se ven muy aesthetic

2026 es el año del crochet. Esta técnica artesanal para tejer con hilo o lana se ha convertido en una de las tendencias más virales. Y no es para menos. Se trata de un método fácil de implementar y súper personalizable. ¿El resultado? Accesorios y prendas verdaderamente hermosas, dignas ocupar un lugar en el armario de cualquier persona. Si tú, al igual que muchos, estás obsesionado con el acabado en crochet, aquí te compartimos 4 ideas de chalecos bonitos y fáciles de hacer.

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¿Cómo hacer chalecos de crochet? 4 ideas fáciles de hacer y súper bonitas

Desde diseños que puedes usar en un día soleado, hasta acabados ideales para esas tardes nubladas y lluviosas. Checa estas 4 ideas para hacer chalecos de crochet.

Punto calado

Este diseño cuenta con uno de los patrones más fáciles. Lo único que necesitas son tres rectángulos con espacios abiertos, uno para la espalda y dos para la parte delantera. Estas piezas se unen a la altura de los hombros y los costados, mientras que el frente queda totalmente abierto, dando como resultado una fresca pero elegante.

| Crédito: Pinterest

Crop top

A diferencia del diseño anterior, para esta pieza solo necesitas dos rectángulos, de preferencia cortos, para que el acabado te llegue a la altura del ombligo. Usa puntos tupidos para que la estructura sea firme. Como consejo, puedes dejarlo ligeramente abierto a los lados, uniendo ambos rectángulos con una tira. Aquí un ejemplo:

| Crédito: Pinterest

Abierto con líneas

Este diseño es bastante similar al primero: Necesitas tres rectángulos para que quede con una ligera apertura al frente. Si lo deseas, puedes unir la parte delantera con un listón de lana para hacer el efecto de moño cuando hagas el nudo. Te recomendamos el uso de puntos tupidos y patrón en líneas del color de tu preferencia. A continuación, una inspiración.

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Con botones y caída en diagonal

Se trata de un acabado verdaderamente dinámico. La caída en diagonal en la parte delantera puede lograrse con disminuciones progresivas en el borde interno. Para que se vea aún más aesthetic, añade unos botones de bola en algún tono aperlado. Checa este ejemplo:

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Sea cual sea el diseño que elijas, el acabado artesanal de estos chalecos se convertirá en el verdadero protagonista de tu outfit; así que prepárate para recibir más de un halago.