4 ideas de puntos de crochet modernos para tejer flores de manera sencilla y decorar cualquier bolso o mochila

Las flores de crochet continúan siendo una de las opciones más sencillas y llamativas para personalizar bolsas y mochilas, para brindarles un toque único y artesanal. Por ello, ahora te contamos sobre 4 ideas de puntos de crochet sencillos para crear flores llamativas.

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4 ideas de puntos de crochet para adornar tu mochila o bolso de flores

En la actualidad, las flores de crochet son una excelente manera de adornar mochilas o bolsos que ofrecen la posibilidad de personalizar cualquier objeto como bolas o mochilas, pues estas flores tejidas a mano también pueden convertirse en un regalo práctico y desde el corazón.

Flor clásica de cinco pétalos

Esta opción es una de las más sencillas para comenzar con las manualidades de crochet. Para esta idea requieres de un círculo pequeño central al cual colocarle alrededor cinco pétalos con ayuda de puntos básicos. Considera utilizar un color para el centro y otro para los pétalos.

Flor clásica de cinco pétalos |Iamgen generada con IA

Margarita de crochet

Las margaritas son una de las flores más populares para decorar bolsos y mochilas, pues suelen aportar frescura a tus accesorios. Para dar vida a esta idea, puedes utilizar amarillo para el centro y utiliza blanco para los pétalos, aunque también puedes combinar los tonos en los pétalos para agregar una apariencia moderna.

Margarita de crochet

Flor multicolor

Si lo que buscas es una flor que aporte personalidad y protagonismo a tu bolsa o mochila, puedes elaborar una flor con varios colores; utiliza un tono claro para el centro y al menos tres tonos más para los pétalos. Esta alternativa es perfecta para portar en accesorios de un solo color.

Flor multicolor|Imagen generada con IA

Flor con relieve

Para darle vida a esta idea, puedes crear una flor con pétalos ligeramente elevados, lo que ayuda a crear volumen y textura. Este tipo de aplicaciones puede convertirse en un elemento decorativo que ayude a destacar sobre tus accesorios. Si apuestas por un solo color, darás vida a una flor minimalista.

Flor con relieve|Imagen generada con IA

Si buscas comenzar con ideas prácticas y sencillas de manualidades de crochet, estas 4 ideas pueden ser una gran opción, pues no requieren de puntos complicados, además de que quedan perfectas como accesorio para decorar cualquier mochila o bolso.