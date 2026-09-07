Niurka Marcos e Ivonne Montero volvieron a encontrarse frente a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada, después de la fuerte rivalidad que protagonizaron años atrás en otro reality. Aunque antes del estreno parecía que su relación podía volver a generar tensión, el primer encuentro entre ambas tomó un rumbo inesperado. Durante el estreno del reality, las dos famosas tuvieron un acercamiento que sorprendió a sus compañeros y a los seguidores del programa: Niurka e Ivonne terminaron abrazándose. Pero, ¿esto significa que finalmente hicieron las paces?

¿Qué pasó entre Niurka e Ivonne Montero dentro de La Granja VIP?

El reencuentro entre Niurka e Ivonne ocurrió durante las primeras horas de convivencia en La Granja VIP 2. Después de haber protagonizado diferencias en el pasado, ambas tuvieron que volver a compartir el mismo espacio. A diferencia de lo que ocurrió inicialmente con la llegada de Ivonne, cuando Niurka incluso evitó saludarla y aseguró que necesitaba ir al baño, posteriormente las famosas tuvieron un acercamiento mucho más cordial. Finalmente, Niurka e Ivonne se saludaron y se abrazaron frente a sus compañeros, protagonizando uno de los momentos que más llamó la atención durante el estreno.

¿Niurka e Ivonne Montero se reconcilian en La Granja VIP Segunda Temporada?: así fue su encuentro|La Granja VIP

¿Niurka e Ivonne Montero ya se reconciliaron?

Aunque el abrazo podría interpretarse como una señal de que las diferencias quedaron atrás, por ahora no se puede asegurar que exista una reconciliación definitiva entre las dos famosas. Lo que sí quedó claro es que el primer encuentro dentro de La Granja VIP fue mucho más tranquilo de lo que se esperaba, especialmente después de las declaraciones que ambas habían hecho antes de entrar al reality.

Ivonne, por ejemplo, había asegurado que para ella el conflicto con Niurka era un asunto superado. Por su parte, Niurka había vuelto a referirse a ella de manera negativa durante la promoción del programa, al describirla como “mustia”. Por ello, el abrazo puede ser visto como un primer paso hacia una convivencia más cordial, aunque será la convivencia de las próximas semanas la que determine si realmente dejaron atrás sus diferencias.