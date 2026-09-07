Cómo cortar una botella de vidrio para hacer vasos: paso a paso para reciclarlas

Si tienes botellas de vidrio en casa que ya no usas y solamente está haciendo espacio, no las tires, porque puedes hacer vasos con ellas y resultan muy estéticos, tanto para usarlos en la comida como para tenerlos como decoración. Este paso a paso de cómo cortar una botella de vidrio con hilo para reciclarlas te va a ayudar mucho .

El paso a paso para cortas una botella de vidrio

En YouTube, TikTok y Pinterest existen tutoriales sencillos que explican cómo es este proceso DIY, así como sus peligros. Por eso, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los puntos. La mejor idea recomendada es hacerlo con un cortador de vidrio diseñado especialmente para eso .

Lo primero que debes hacer es limpiar la botella. Lava muy bien la botella y retira etiquetas, pegamento y cualquier residuo. Déjala completamente seca. Revisa que no tenga grietas, golpes o pequeñas fracturas, porque podrían hacer que el vidrio se rompa de manera inesperada.

Ahora, marca la altura del vaso. Coloca la botella sobre el cortador de vidrio y ajusta la guía a la altura que quieras. Si buscas un vaso tradicional, puedes dejar aproximadamente 8 a 12 centímetros desde la base , aunque la medida depende del tamaño de la botella.

Coloca la botella sobre el cortador de vidrio y ajusta la guía a la altura que quieras. Si buscas un vaso tradicional, puedes dejar aproximadamente , aunque la medida depende del tamaño de la botella. Haz una sola marca alrededor del vidrio. Gira lentamente la botella mientras mantienes el cortador en la misma posición. Debes conseguir una línea continua y uniforme alrededor de toda la botella . No repases varias veces la misma línea, porque las marcas adicionales pueden provocar fracturas irregulares.

Gira lentamente la botella mientras mantienes el cortador en la misma posición. Debes conseguir . No repases varias veces la misma línea, porque las marcas adicionales pueden provocar fracturas irregulares. Separa las dos partes con cambios de temperatura controlados. Una vez realizada la marca, sigue las instrucciones específicas de tu cortador. En los modelos que utilizan agua caliente y fría, aplica el cambio de temperatura gradualmente sobre la línea marcada, haciendo que la tensión del vidrio siga el corte. No golpees ni fuerces la botella para separarla.

Una vez realizada la marca, sigue las instrucciones específicas de tu cortador. En los modelos que utilizan agua caliente y fría, aplica el cambio de temperatura gradualmente sobre la línea marcada, haciendo que la tensión del vidrio siga el corte. Posteriormente, deja que el vidrio se separe. Cuando la fractura avance alrededor de toda la circunferencia, las dos partes podrán separarse. Si la botella no se divide limpiamente, no intentes arrancar o torcer las piezas ; vuelve a revisar las instrucciones del cortador.

Cuando la fractura avance alrededor de toda la circunferencia, las dos partes podrán separarse. Si la botella no se divide limpiamente, ; vuelve a revisar las instrucciones del cortador. Debes lijar el borde. Esta es una de las etapas más importantes. Utiliza abrasivos específicos para vidrio, comenzando con un grano más grueso para eliminar el filo y continuando con granos progresivamente más finos para suavizar la superficie. Trabaja tanto el borde exterior como el interior.

Botellas de vidrio recicladas en vasos o velas.|(ESPECIAL/Pinterest)