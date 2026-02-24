Científicos revelan si realmente el retinol es efectivo para prevenir el envejecimiento

Entre los ingredientes de belleza que muchas personas buscan, están aquellos que prometen combatir el envejecimiento y aminorar los signos de la edad. Y uno de los favoritos es definitivamente el retinol, que tiene fama por la manera tan increíble en que "rejuvenece" y le devuelve suavidad a la piel del rostro con el uso constante.

Sin embargo, no se trata de un producto milagroso ni mucho menos y existen numerosos artículos científicos que profundizan en sus efectos. De acuerdo con información de Harvard Health Publishing, el skincare con retinoides sí reduce las líneas de expresión y las arrugas, siempre y cuando se use correctamente, evitando las versiones que puedan resultar contraproducentes.

¿Cuáles son los beneficios del retinol para el rostro?

Además de suavizar los signos de la edad que generalmente comienzan a aparecer entre los 25 y 30 años, el retinol estimula la producción de células nuevas y hace que la cara se vea luminosa, según explica un artículo de Cleveland Clinic. Otro beneficio por el que estas fórmulas son tan populares es que ayudan a minimizar la apariencia de los poros y previene que se tapen.

El retinol es un ingrediente que ayuda a reducir los signos de la edad|Freepik

De igual manera, estos son de los productos de cuidado personal que pueden actuar contra el acné, aunque en estos casos siempre es preferible consultar a un dermatólogo para que determine qué tan factible es incluirlo al tratamiento, ya que se trata de una enfermedad cutánea que requiere de atención minuciosa. En los peores casos, la piel corre el riesgo de tener reacciones adversas, como el llamado "efecto purga".

Cómo usar retinol para quitar las arrugas sin maltratar la piel

Para empezar a aplicar retinol con el fin de detener el envejecimiento y lucir una piel mucho más luminosa, lo mejor es irlo sumando a la rutina de skincare poco a poco. Esto permitirá que la dermis lo vaya asimilando sin caerle demasiado pesada.

Para ver buenos resultados con el retinol, lo mejor es incorporarlo paulatinamente a la rutina de skincare|Freepik

La forma correcta de usar retinol en la cara, según un artículo de Medical Dermatology Associates of Chicago, es:

