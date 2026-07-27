Esta es la clave para combatir el calor si tienes más de 60 años

La ola de calor durante el verano suele representar un problema para varias personas, teniendo en cuenta que pueden verse afectados con golpes de calor, desmayos, disminución de la presión arterial, entre otros problemas y que es fundamental resguardarse de las altas temperaturas. En algunas ocasiones, los médicos recomiendan evitar la exposición al sol, y en este caso, hay una clave para poder combatir el calor intenso si tienes más de 60 años y que te permitirá llevar adelante tu rutina de manera normal.

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Por si no lo sabías, un calor extremo puede llegar a ser mortal para cualquier persona, específicamente para los adultos mayores de 60 años, quienes son los más vulnerables. Es por eso que, durante el verano, deben extremar los cuidados para no llegar a sufrir problemas en la salud, principalmente en el corazón, y otros de los riesgos incluyen una deshidratación, el agotamiento por calor y el golpe de calor, que si no se tratan a tiempo, puede llegar a ser fatal.

Si bien los especialistas recomiendan protegerse durante el verano, los especialistas coinciden en que quienes más deben hacerlo son los adultos mayores de 60 años, que son los que más expuestos están a las altas temperaturas durante estos meses del año, por lo que los profesionales aconsejan protegerse. Si bien uno de los principales consejos es que estas personas se mantengan hidratadas todo el tiempo, hayotros cuidados que son fundamentales.

La clave para combatir el calor si tienes más de 60 años

Para que los adultos mayores de 60 años no tengan complicaciones durante el verano, lo que se recomienda es cambiar las rutinas, ya que deberás poner horario a tu movimiento, por lo que no deben dejar de salir a caminar, pero evitar hacerlo en la franja horaria de 12:00 a 18:00, evitando así horarios centrales y programar la actividad física para la primera hora de la mañana o luego de que caiga el sol.

Cuáles son los beneficios de este cambio

Con este sencillo cambio, podrán mantener su rutina de ejercicios sin exponer el cuerpo al momento más complejo del día y los especialistas aconsejan elegir parques o zonas frescas para reducir la intensidad de las altas temperaturas. Otro de los consejos a los adultos mayores es apostar por movimientos suaves, ejercicios de movilidad articular o estiramientos en casa. Además, a esto hay que agregar que se debe beber entre seis a ocho vasos de agua por día y tomar alimentos ricos en agua.