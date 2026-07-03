Las claves para evitar el frizz a los 50 y tener una melena hidratada

A los 50 años, la estructura de nuestro pelo se modifica completamente, por lo que somos más propensas a sufrir de encrespamiento y un aspecto seco. Por suerte, ahora es posible evitar el frizz y lucir una melena hidratada; solamente se necesita seguir algunas claves en su cuidado.

Para que ya no tengas una cabellera alborotada, te detallaremos algunos tips que debes seguir, los cuales van a marcar una gran diferencia en tu apariencia.

¿Cómo cuidar tu pelo a los 50 años?

Es una realidad que a los 50 presenciamos una cabellera más áspera, siendo todo un caos al momento de estilizarla. Para evitar el frizz y tener una melena hidratada a esa edad, es necesario aplicar las siguientes claves:

Limpieza: Aplica un champú adecuado a las características de tu melena; además, procura aplicarlo solamente en el cuero para frotar suavemente. Evita aplicar el producto en largos y puntas; la espuma se encargará de limpiar.

Agua: Al ducharte, no olvides aplicar agua tibia o templada; no es necesario que esté muy caliente.

Acondicionador: Es imprescindible, ya que vamos a disminuir la fricción y el enredado, dos veces por semana.

Secado: Envuelve tu melena en una toalla de microfibra para absorber el agua.

Secadora: Si usas el secador, procura usar temperaturas bajas desde la raíz a las puntas.

Cepillado: Hazlo con suavidad, evitando dar tirones fuertes; recuerda hacerlo desde las puntas y ve subiendo.

¿Qué tomar para fortalecer el pelo a los 50?

Aunque las claves anteriores te van a ayudar a tener una melena hidratada y evitar el frizz, también es importante que tengas una alimentación rica en vitaminas y minerales, ya que serán nutrientes indispensables para lucir una cabellera fuerte.

Otro punto a considerar es el manejo del estrés, ya que esos momentos pueden perjudicar el cuidado y desarrollo de la melena. Aplica todos los puntos anteriores desde los 50 años; con los pequeños cambios vas a ver buenos resultados en su aspecto.