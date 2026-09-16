Sin grandes gastos ni complicaciones: 3 claves para dar a tu pasillo un toque vintage cálido y acogedor
Decoración vintage para pasillos. 3 claves económicas para decorarlo de forma sencilla y sin gastar mucho.
El estilo vintage hace referencia a una añoranza de épocas pasadas, pero está más presente que nunca. Esta propuesta visual sigue siendo una de las más elegidas, tanto para la decoración de hogares como para la vestimenta o los accesorios de moda a utilizar.
¡Puros pretextos! Paulina dice que su examiga no libera a su esposo por su enfermedad
En el caso de las casas, las tendencias en torno al diseño de interiores varían cada año con nuevas propuestas sobre los colores, el mobiliario y el diseño de los espacios. Sin embargo, algunos estilos parecen reinventarse o no irse jamás y el caso del estilo vintage es uno de los más notorios.
¿Por qué decorar un pasillo?
En cuanto a los lugares del hogar que pueden ser decorados se encuentra el pasillo que suele ser uno de los espacios más olvidados, reducido a una zona de simple tránsito que cruzamos con prisa.
@artegacy 𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨, 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐲 𝐯𝐚𝐜𝐢́𝐨. 𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐚𝐫. Llevaba tiempo mirando esta pared y pensando: esto necesita algo especial, y no cualquier cosa; arte de verdad. Piezas con historia. Esto es lo que he puesto y por qué 👇 𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐳𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚: ❞𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥❞ 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨: técnica mixta de óleo sobre fotografía digital, enmarcada en caja de madera negra con cristal y paspartú. La compré en @artegacy_oficial y es exactamente el tipo de obra que transforma un espacio. Atmósfera pura. Madrid capturado con una luz que no se parece a nada. La buena noticia: hay una nueva unidad disponible en la tienda. Si te enamoras de ella mientras ves el vídeo, ya sabes. 🔗 Link en bio y estas piezas no esperan. 𝐋𝐢𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢́𝐚 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐝𝐞 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐘𝐨𝐫𝐤: la traje directamente de allí y tiene ese punto íntimo y viajero que me encanta. Perfecta para romper el ritmo visual sin robar protagonismo. 𝐋𝐢𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢́𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞: el contrapunto perfecto para la pared más larga. Ese formato grande era justo lo que necesitaba para que el pasillo no se sintiera interminable. Le da carácter, escala y un toque de personalidad. Un pasillo que antes era solo un espacio de paso ahora es la parte de la casa que más me gusta enseñar. El arte cambia los espacios: y los espacios cambian cómo te sientes en ellos. #vintagedecor #vintage #decoracion #interiorismo #antigüedades ♬ sonido original - Artegacy
Sin embargo, los expertos en diseño de interiores remarcan que, con un poco de intención estética, esta área conectora tiene el potencial de convertirse en una galería con alma, capaz de ofrecer una bienvenida entrañable y marcar el tono decorativo de todo un hogar.
Decoración vintage para pasillos
Es por lo explicado anteriormente que adoptar el estilo vintage en el pasillo de nuestra casa es la alternativa perfecta para lograr esa atmósfera cálida y vivida sin necesidad de embarcarse en grandes reformas ni desembolsar un dineral.
Por lo tanto, apostar por lo retro consiste en rescatar texturas nostálgicas, formas con historia y detalles con carácter que transforman una zona fría en un rincón con personalidad propia. Para conseguirlo, se detallan 3 claves para darle a tu pasillo un toque vintage cálido y acogedor:
- Galería de marcos desparejados: Combina marcos antiguos de madera, latón o dorados (que puedes encontrar a muy bajo precio en mercadillos o tiendas de segunda mano) con fotografías en blanco y negro, ilustraciones botánicas vintage o láminas retro. Romper la simetría al colgar fotos de distintos tamaños genera esa sensación de hogar "construido con el tiempo".
- Iluminación de acento en tonos cálidos: Sustituye los focos empotrados o la luz blanca por apliques de pared retro —de tulipa de cristal estriado o metal envejecido— y utiliza siempre bombillas de luz cálida (entre 2200 K y 2700 K). La luz tenue suaviza las paredes y crea un ambiente envolvente e íntimo al atardecer.
- Texturas con solera en el suelo: Añade una alfombra pasillera de estilo persa, desgastada o de fibras naturales (como yute o sisal). Los estampados clásicos en tonos teja, ocre o granate aportan peso visual, visten el espacio al instante y reducen el eco característico de los pasillos largos.