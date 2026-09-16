5 ideas creativas para decorar tus carpetas de Minecraft paso a paso

A través de las manualidades podemos convertir en realidad todo aquello que imaginamos. Aunque puede que demande de ciertos conocimientos, el proceso creativo se convierte en algo fácil gracias a los tutoriales y guías paso a paso detalladas en redes sociales y plataformas digitales.

Reymundo le puso el cuerno a su esposa enferma para satisfacer sus necesidades

Además, las manualidades están siendo utilizadas como un cable a tierra en medio de un presente donde las jornadas laborales son agobiantes y el estrés es moneda corriente.

Manualidades de Minecraft

Es teniendo en cuenta lo señalado anteriormente que cada vez más personas eligen las manualidades como entretenimiento, una pausa en sus días y una excusa para compartir con sus seres queridos.

En este marco, hoy te proponemos conocer unas manualidades que invitan a decorar carpetas de una forma muy sencilla e inspirada en el videojuego Minecraft. La estética en bloques tridimensionales es lo que predomina y lo que podemos trasladar a nuestras carpetas.

Carpetas estilo Minecraft

Personalizar las carpetas escolares o cuadernos con temáticas de videojuegos es una excelente forma de plasmar nuestros gustos en el material de todos los días. Minecraft, con su icónico estilo de bloques y píxeles, ofrece un universo gigante de posibilidades visuales para transformar cualquier carpeta aburrida en un objeto único.

A continuación, se presentan cinco ideas creativas paso a paso para darle vida a nuestras carpetas al puro estilo cúbico, desde los personajes más emblemáticos hasta portadas interactivas:

Portada del Creeper en relieve

Cubre toda la portada de la carpeta con cartulina verde oscuro para crear la base. Recorta un cuadrado de 10x10cm en cartulina negra para la boca y tres rectángulos negros más pequeños para los ojos y la nariz. Pega trozos de cinta de espuma de doble cara por detrás de las piezas negras antes de fijarlas a la carpeta; esto creará un efecto 3D en relieve. Agrega pequeños cuadrados de distintos tonos de verde alrededor para simular la textura pixelada.

Carpeta cofre con cierre magnético

Forra la carpeta con papel o cartulina de color marrón claro. Dibuja o pega bordes de color gris claro en el contorno superior e inferior para simular los refuerzos de hierro del cofre. Pega un rectángulo vertical de cartulina gris en el centro del borde de apertura para representar la cerradura. Coloca un pequeño imán adhesivo por dentro de la pestaña de la carpeta para que se cierre con un "clic", tal como ocurre en el juego.

Mosaico pixelado de Portal al Nether

Recorta decenas de cuadrados pequeños (2x2cm) de papel en tonos morado, violeta, magenta y negro. Pega una tira gruesa de rectángulos negros en el borde exterior de la carpeta para formar el marco de obsidiana. Llena el centro pegando los cuadrados morados en un patrón desordenado para simular el efecto de la espiral del portal. Aplica una capa de pegamento transparente con purpurina sobre la zona morada para darle el toque místico y brillante.

Paisaje de bloque de pasto (Grass Block)

Divide la portada de forma horizontal: la mitad inferior irá forrada de marrón y la mitad superior de verde brillante. En la frontera entre ambos colores, recorta la cartulina verde en forma de "dientes" o picos para imitar la caída del césped sobre la tierra. Pega cuadrados pequeños de color café oscuro sobre la zona marrón para darle textura al bloque de tierra. Añade un sticker o dibujo recortado de tu herramienta favorita (como un pico de diamante) clavado en la parte superior.

Carpeta de Poción de Salud con ventana transparente