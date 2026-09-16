Cómo tejer un dispensador de bolsas de plástico a crochet para mantener la despensa limpia y ordenada

Si tienes muchas bolsas de plástico regadas o atoradas en un cajón que planeas reutilizar más tarde, pero que hasta cierto punto se han convertido en un fastidio, tenemos la solución para ti: tu propio dispensador de bolsas a crochet. Hacer tu propio dispensador no solo te ahorrará dinero, sino que además podrás mantener el orden en tu cocina con una manualidad hecha por ti. Te dejamos todo lo que necesitas saber para crear el tuyo.

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¿Qué materiales necesito para crear mi propio dispensador de bolsas?

Para tejer tu propio dispensador de bolsas de plástico de crochet vas a necesitar:



Estambre de algodon

Hilo resistente

Aguja lanera

Tijeras

La idea es crear un cilindro tejido con una abertura tanto en la parte superior como en la inferior para así poder meterlas y sacarlas fácilmente.

¿Qué punto de crochet funciona mejor para este organizador?

Hay que tomar en cuenta que la mejor opción es hacer un punto bajo para que este proyecto te quede resistente. Otra opción: combinar puntos calados para darle un aspecto más decorativo. Eso sí, debes procurar que los espacios no sean demasiado grandes o se podrían atorar las bolsas.

|Pinterest sabriye

¿Cómo hacer las aberturas para sacar las bolsas?

Esta es la parte más importante del diseño. Deberás dejar un pequeño espacio central o formar un borde elástico con algunas cadenas y puntos bajos. Recuerda aquí que el objetivo es sacar una bolsa fácilmente y sin que todas se salgan accidentalmente, por lo que esta no debe ser demasiado grande.

|Marilda Herbst

Otro punto importante es que tampoco olvides una abertura superior para meter ahí más bolsas. Este lo puedes dejar abierto o poner una correíta para abrir y cerrar. En esta nota podrás ver varios ejemplos para que te inspires y hagas lo que más te guste.