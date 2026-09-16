Cejas gruesas: 3 diseños de delineado en tendencia que brindan estructura y control

Las cejas son uno de los puntos focales dentro del rostro que reciben plena atención en el proceso de maquillaje. Los productos cosméticos que han sido diseñados para embellecerlas se complementan con técnicas de delineado que se adaptan a su formato.

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Los expertos en belleza le dan la importancia que se merecen a las cejas y es por eso que difunden tips y estrategias para que luzcan siempre bellezas. Además, advierten que se debe prestar suma atención al formato que tenga para saber cómo abordarlas.

¿Cómo tratar las cejas gruesas?

En esta oportunidad, el foco se pone sobre las cejas gruesas ya que manejarlas solo requiere un mantenimiento básico sin complicarse. En este punto, advierten que basta con limpiar el entrecejo y los vellos fuera del arco natural, recortar las puntas sobresalientes tras cepillarlas hacia arriba y peinarlas diariamente con un gel fijador transparente.

Por otro lado, destacan que la clave está en no afinarlas de más para aprovechar su volumen natural, e invertir en unas buenas pinzas tras la ducha o acudir con un especialista una primera vez para definir una guía fácil de seguir en casa.

Delineados ideales para cejas gruesas

En el ámbito del maquillaje precisan que las cejas gruesas son el marco natural del rostro, pero darles definición sin perder su volumen natural puede ser todo un arte. Aunque las tendencias actuales apuestan por lucir un aspecto orgánico y tupido, la falta de estructura a menudo puede hacer que la mirada se sienta recargada o poco limpia.

Es por todo lo señalado que encontrar el equilibrio perfecto entre la abundancia natural y un acabado pulido requiere de técnicas específicas que resalten su forma única. A continuación, se presentan tres estilos de delineado en tendencia que ofrecen la estructura ideal para definir y mantener bajo control las cejas más pobladas:

Técnicas de delineado para cejas gruesas

Delineado "Hair-by-Hair"



Técnica: Utiliza un lápiz con punta ultra fina o un rotulador de cejas de microprecisión para trazar trazos individuales simulando pelos reales únicamente en las zonas con huecos o despobladas.

Efecto: Mantiene la textura natural de la ceja sin saturarla de color, definiendo los bordes de manera imperceptible y ligera.

Delineado "Clean Arch"



Técnica: Se aplica sombra o lápiz únicamente siguiendo la línea inferior de la ceja, trazando desde el punto medio hasta la cola. La parte superior y el inicio se dejan intactos o simplemente peinados.

Efecto: Levanta la mirada y aporta una estructura firme en el arco sin endurecer las facciones ni quitar volumen al cuerpo principal.

Delineado "Soft Ombré"

