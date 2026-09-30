5 cocinas pequeñas cómodas y bonitas para personas mayores de 60 años

En determinadas etapas de la vida, una cocina pequeña puede ser más cómoda que una grande. A partir de los 60 años puede ser una buena opción debido a que se necesita menor desplazamiento, las cosas están más al alcance y el almacenaje se encuentra bien organizado.

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Los diseñadores de interior recomiendan una cocina cálida, con alma y vivida. Para las personas mayores pueden sacar provecho de un espacio pequeño, cómodo y muy práctico.

¿Cuáles son las mejores cocinas pequeñas para mayores de edad?

Una cocina pequeña con un office donde sentarse cómodamente

Reservar un pequeño espacio para sentarse es una buena idea. Puedes agregar una mesa redonda junto a la pared, un banco, una pequeña barra o una península pueden ser suficientes.

Esto permite a las personas mayores a tener un espacio para desayunar, comer algo rápido o tomarse un café sin necesidad de ir al comedor. Una mesa bien situada puede convertirse en una superficie auxiliar muy útil sin entorpecer el paso.

Este agregado es ideal.|Pinterest

Con grandes cajones para no tener que agacharse y rebuscar

Luego tenemos esta opción en donde se dejan de lado los armarios bajos que presentan una complicación a la hora de buscar los elementos. Esto es reemplazado por cajones y las gavetas extraíbles.

Esto permite que esté todo a la mano y sin necesidad de agacharse a rebuscar ollas. Así vas a poder aprovechar hasta el último centímetro sin convertir el almacenaje en un espacio incómodo.

Con el horno a una altura mucho más cómoda

Por otro lado, si tienes la posibilidad puedes colocar el horno a una columna a media altura resulta mucho más práctico. Esto te permitirá poder sacar las bandejas sin agacharse.

En cuanto al microondas también puedes buscar una altura accesible que permita introducir y retirar los platos con facilidad. Una columna que reúna horno, microondas y algo de almacenaje puede ser una gran aliada incluso en cocinas pequeñas.

Esta altura es ideal.|Pinterest

Con una encimera resistente que no dé trabajo

Para no estar pendiente de las rayaduras o manchas, lo que puedes hacer es elegir una superficie resistente, como el porcelánico, que aguante cortes, calor y manchas. Opta por encimeras resistentes, fáciles de limpiar y sencillas de mantener.

Una cocina pequeña donde la iluminación está muy bien pensada

Por último, la iluminación juega un rol fundamental. Hace falta luz directa en las zonas de trabajo, evitando que nuestro propio cuerpo proyecte sombras justo donde estamos cortando, cocinando o leyendo una receta.

También puedes colocar luz cálida en puntos claves. Ten una luz clara cuando estamos preparando la comida y otra mucho más agradable cuando nos sentamos a desayunar o tomar algo tranquilamente.