Muere mamá de Samuel Sarmiento, ex vocalista de Banda Los Recoditos, y la despide con TRISTE mensaje: “Siempre vivirás en mi corazón”

La industria del género grupero y todo el regional mexicano se ha vestido de luto luego de que Samuel Sarmiento, uno de los cantantes más queridos y reconocidos en México, diera a conocer el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Guadalupe Hernández Vega. A través de redes sociales el artista dió a conocer la lamentable noticia con una fotografía de él con su mamá en uno de los eventos más importantes para él; su boda. Ante esto diversas figuras públicas han compartido mensajes de condolencias para el artista como Mane de La Parra, Poncho Lizarraga, Jan Mauleón, entre otros.

¿De qué murió la mamá de Samuel Sarmiento, ex vocalista de Banda Los Recoditos?

Hasta el momento esta información se deconoce ya que el artista de regional mexicano no dió más detalles sobre esta lamentable situación. Sin embargo, compartió un doloroso y amoroso mensaje para despedir a su madre; "Vuela alto, madre mía, siempre vivirás en mi corazón. Te amo jefa", fueron las palabras que el cantante publicó en sus historias de instagram. Luego de esta noticia el artista recibió mensajes de amor de diversos colegas, entre ellos Luis Ángel “El Flaco”, ex vocalista también de Banda Los Recoditos, quién le expresó todo su apoyo en estos momentos al cantante; "Un abrazo a la distancia y mucha fuerza a toda la familia", fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, Mariana Seoane, Lenin Ramírez, Alex Villarreal también enviaron condolencias y apoyo.

Samuel Sarmiento habla de fraude de extorsión generado por la muerte de su madre

A través de su cuenta de instagram Samuel Sarmiento compartió un video en el que dió a conocer que luego de informar sobre la muerte de su madre, se ha genrado un engaño ya que están utilizando la Inteligencia Artificial para crear su voz y solicitar dinero para el sepelio de su madre, algo que es completamente falso; “Hay veces que la gente se aprovecha de las situaciones vulnerables que atravesamos como seres humanos y lo estoy haciendo por que no se vale que haya gente tan ruin", fueorn algunas de las palabras del cantante. En el video el artista dejó más que claro que él no esta pidiendo dinero y solicitó a las personas no dejarse engañar.

