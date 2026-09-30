4 variantes del corte de cabello mullet que marcan facciones y aportan movimiento rebelde de inmediato

Llega un nuevo mes y muchas personas piensan en renovar su look. No solo se tratará de cambio de vestimenta, en muchos casos el corte de cabello se transformará para darle un nuevo estilo al marco del rostro y así enfrentar octubre con otra actitud.

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Los cortes de cabello no solo se guían por las tendencias más potentes, sino que existen estilos que nunca pasan de moda, aunque sí pueden renovarse. Al respecto, hoy pondremos especial atención en el estilo mullet y las variantes más elegidas.

¿Qué es el corte mullet?

El corte de cabello mullet es un estilo unisex que se caracteriza por ser corto en la parte delantera y en sus laterales, pero visiblemente más largo en la parte de la nuca. Este tipo de corte fue popularizado bajo el famoso lema "Negocios adelante, fiesta atrás” y en el rubro de la belleza firman que juega con la desconexión de longitudes para crear un contraste marcado.

En cuanto a sus principales características, el corte mullet presenta un marcado contraste de longitudes, como se mencionó, y es que va combinado capas superiores para dar volumen en la coronilla. Además, presenta flequillos desmechados o rectos y una gran adaptabilidad a todo tipo de texturas de cabello.

Las variantes en tendencia

Si estás buscando un cambio de look y el corte mullet te llama la atención, debes saber que este estilo ha consolidado su regreso como una de las propuestas más audaces e icónicas de la peluquería contemporánea. Es por esto que, a continuación, se presentan cuatro variantes clave diseñadas para resaltar los rasgos y aportar esa energía desenfadada de forma instantánea:

Mullet con flequillo curtain

Cómo marca las facciones: Este estilo suaviza los pómulos marcados y enmarca los ojos gracias a la caída diagonal del flequillo abierto en el centro.

Movimiento rebelde: El contraste entre las capas superiores desconectadas y la transición suave hacia la nuca crea una textura aireada que se mueve al caminar sin necesidad de peinado estructurado.

Micro-Mullet o Pixie-Mullet

Cómo marca las facciones: Al llevar los laterales muy cortos y pulidos, resalta al máximo la línea de la mandíbula, los pómulos y la estilizada línea del cuello.

Movimiento rebelde: La zona superior se trabaja con capas muy desflecadas y despuntadas (piky), lo que permite crear picos despeinados y volúmenes desenfadados en la coronilla con solo usar las manos.

Shag-Mullet

Cómo marca las facciones: Es ideal para alargar rostros redondos u ovalados; las capas plumas al nivel del pómulo y el mentón estilizan el perfil.

Movimiento rebelde: Su degradado continuo de capas desfiladas aporta una ligereza extrema, logrando un movimiento orgánico y desarmado con mucho cuerpo en el cabello fino o rebelde.

Mullet curly