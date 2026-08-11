IDEAS DIY: recicla botellas de plástico para armar dulceros de catarina

Las manualidades siempre son una buena herramienta para decorar eventos o transformar objetos reciclables en grandes elementos decorativos. En este caso te vamos a enseñar cómo transformar las botellas de plástico para armar dulceros de catarina.

Al Extremo | Programa completo domingo 9 de agosto 2026

Los dulceros de catarina te permiten aprovechar los envases para que no terminen en la basura. Esta es una gran idea para que los más pequeños puedan llevar en una fiesta infantil, una celebración en la escuela o si quieres tener un detalle para regalar.

¿Cómo reciclar botellas de plástico para armar dulceros?

Para armar deliciosos dulceros de catarina debes tener los siguientes materiales:



Botellas de plástico de refresco, preferentemente transparentes

Foami diamantado rojo

Foami diamantado negro

Tijeras

Silicón caliente

Ojos móviles

Limpiapipas

Plumón

Regla

Dulces pequeños o chocolates

Procedimiento

El primer paso es poder lavar muy bien las botellas y dejar que se sequen completamente. Corta la parte inferior de cada botella procurando que los cortes tengan una altura similar para que los dulceros queden parejos.

Luego marca sobre el foami diamantado rojo un círculo que tenga un tamaño similar al de la base de la botella. Recórtalo y después realiza pequeños cortes desde el centro hacia afuera, como si formaras una estrella. Ojo: son cortes pequeños, no tienes que separar completamente las piezas.

Vas a pegar el círculo rojo en la parte de abajo de la botella. Realiza pequeños cortes en el círculo de foami. De esta manera tendrás una especie de tapa por donde después podrás colocar los dulces y chocolates.

El siguiente paso es cortar varias tiras delgadas de foami diamantado rojo y pégalas sobre las zonas de la botella donde quedaron los espacios entre las curvaturas. La idea es cubrir algunas partes y darle más color al dulcero.

Después corta pequeños círculos de foami diamantado negro. Estos serán las manchas características de la catarina.

A la hora de hacer la cabeza vas a hacer un círculo de foami diamantado negro. Pega uno de los extremos en la base de la botella y añade los ojos móviles. Con limpiapipas puedes hacer las antenas.

Una vez que todo esté bien pegado, deja que el silicón se enfríe y revisa que ninguna pieza se desprenda con facilidad. Finalmente, coloca dentro chocolates, gomitas, caramelos o cualquier dulce pequeño que quieras regalar.