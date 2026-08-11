Las casas o departamentos pequeños pueden resultar en un gran problema, sobre todo al momento de secar la ropa, ante la falta de espacios como balcones, patio o un cuarto de lavado. Pero ello no es impedimento para tener las prendas listas, ya que hay 4 ideas de tendederos que son ideales para una vivienda con pocos metros disponibles. En cambio, si el hogar es grande, puedes optar por este material que deja entrar la luz y evita miradas.

Estas soluciones no necesitan de un gran espacio, ya que existen estructuras plegables, modelos de pared o sistemas que aprovechan las puertas o zonas altas, como es el área que hay entre el muro y el refrigerador. Cabe destacar que los expertos recomiendan secar la ropa al aire libre, ya que las telas de algunas prendas son sensibles y puede causarles deterioros.

Las 4 ideas de tendederos

1. Tendedero retráctil: Esta opción se fija sobre una pared. La principal ventaja es que las barras permanecen recogidas cuando no hay ropa, por lo que la superficie queda libre después de cada uso. En el mercado hay diferentes diseños con longitudes variadas, dependiendo de las necesidades y el espacio de cada vivienda.

4 ideas de tendederos para casas o departamentos pequeños|IA

2. Plegable vertical: Otra alternativa consiste en elegir una estructura plegable que vaya hacia arriba en lugar de ocupar una superficie extensa del piso. Los modelos con varios niveles permiten separar prendas pequeñas, camisetas, pantalones y toallas en diferentes alturas.

3. Tendedero sobre la puerta: Existen estructuras con varios niveles que se enganchan en la parte superior de una puerta interior. Lo mejor de todo es que se puede retirar cuando no hace falta.

4. Tendedero abatible pegado a la pared: Es la cuarta opción, ya que es una estructura abatible que permanece pegada al muro cuando no se utiliza. Es ideal para baños, pasillos amplios, cuartos de lavado o balcones donde cada centímetro cuenta. Esta alternativa combina el secado de prendas con almacenamiento.