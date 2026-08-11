¿Qué es el corte butterfly bob y a qué tipos de rostro les favorece más para dar volumen?

El mundo del estilismo capilar se ha rendido ante una fusión híbrida que promete dominar los salones de belleza en las siguientes temporadas, se trata de el butterfly bob.

Este diseño combina la estructura pulida, fresca y atrevida del bob clásico a la altura de la mandíbula con el movimiento etéreo, dinámico y fluido del butterfly haircut, también llamado corte mariposa.

El resultado es una melena compacta pero repleta de capas estratégicas que emulan el aleteo de una mariposa, aportando una inyección instantánea de cuerpo y movimiento sin restar ligereza al cabello.

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Este es el butterfly bob y el tipo de rostros a los que favorece

Rostro ovalado: El lienzo perfecto

Al poseer proporciones equilibradas por naturaleza, las personas con rostro ovalado pueden lucir el butterfly bob en cualquier longitud. Las capas cortas del flequillo tipo cortina descansarán exactamente sobre los pómulos, acentuando la simetría natural de la cara y aportando un aire fresco y sofisticado.

El butterfly bob es la nueva tendencia en cortes de cabello|Pinterest

Rostro redondo: Estilización y ángulos visuales

Si tienes la cara redondeada, el secreto está en pedirle a tu estilista que el largo global supere ligeramente la línea de la mandíbula. Las capas deben comenzar a la altura de las mejillas para crear líneas diagonales descendentes. Esto rompe la redondez de las facciones, alarga visualmente el cuello y disimula los cachetes de forma sutil.

Rostro cuadrado o de diamente: Suavizado de facciones

Las líneas angulares fuertes, los pómulos muy marcados o las mandíbulas prominentes se benefician enormemente de este corte. El contorno desfilado y las puntas desvanecidas del butterfly bob aportan suavidad y redondez a las zonas más rígidas del rostro. Al peinar las puntas hacia afuera, se neutraliza la dureza de la mandíbula, logrando un aspecto mucho más dulce, romántico y equilibrado.

El Butterfly bob es el nuevo corte de pelo que se encuentra de moda actualmente|Pinterest

Existen varias razones por las que este corte es considerado como el rey del volumen, algunas de las principales son que elimina el peso muerto, multiplica el efecto de densidad y también permite un peinado rápido y sencillo que destaca la textura natural del cabello.

