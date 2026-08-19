Por qué muchos recomiendan colocar una bandeja con piedras debajo de las plantas

Colocar una bandeja con piedras debajo de las plantas puede aumentar ligeramente la humedad del aire en las inmediaciones de la maceta, especialmente en ambientes secos. La técnica consiste en añadir agua sin cubrir por completo las piedras y colocar encima el recipiente, evitando que la base quede sumergida.

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Esta práctica suele utilizarse en jardinería con especies tropicales que necesitan mayor humedad ambiental, como helechos, calatheas, marantas y algunas orquídeas. Sin embargo, los expertos aclaran que el efecto de una bandeja de piedras es limitado y depende de las condiciones de la habitación.

¿Cómo funciona una bandeja con piedras para aumentar la humedad de las plantas?

El principio es sencillo: el agua que permanece en la bandeja se evapora lentamente y puede incrementar la humedad relativa en el entorno inmediato de las hojas. La Universidad de Minnesota Extension reconoce a esta estrategia como recurso para el cuidado de algunas plantas de interior, aunque señala que su eficacia es limitada.

La Royal Horticultural Society (RHS) también recomienda prestar atención a la humedad ambiental en especies que necesitan condiciones más húmedas. Pero advierte que es fundamental evitar que las macetas permanezcan en contacto directo con el agua.

Para preparar correctamente una bandeja de humedad, se deben seguir estos pasos:



Elige una bandeja amplia: debe ser más grande que la base de la maceta para proporcionar una superficie suficiente para la evaporación. Coloca una capa de piedras o grava: distribúyelas de manera uniforme para crear una plataforma estable. Añade agua sin cubrir las piedras por completo: la superficie superior debe permanecer por encima del nivel del agua. Apoya la maceta sobre las piedras: la base del recipiente no debe quedar sumergida. Repón el agua cuando se evapore: comprueba periódicamente el nivel para mantener el efecto de humedad.

¿Qué plantas pueden beneficiarse de una bandeja con piedras y qué precauciones hay que tomar?

No todas las plantas necesitan aumentar la humedad ambiental. Las especies tropicales y aquellas con hojas delicadas suelen ser las que más pueden beneficiarse de este recurso.

Las suculentas y cactus generalmente prefieren ambientes secos. Entre las plantas que pueden tolerar o beneficiarse de una mayor humedad ambiental se encuentran:



Helechos: muchas especies proceden de ambientes naturalmente húmedos y pueden resentir el aire excesivamente seco.

muchas especies proceden de ambientes naturalmente húmedos y pueden resentir el aire excesivamente seco. Calatheas y marantas: sus hojas pueden presentar bordes secos cuando la humedad ambiental es demasiado baja.

sus hojas pueden presentar bordes secos cuando la humedad ambiental es demasiado baja. Orquídeas: algunas especies tropicales agradecen una humedad ambiental elevada, siempre que exista buena circulación de aire.

algunas especies tropicales agradecen una humedad ambiental elevada, siempre que exista buena circulación de aire. Fitonias: sus hojas delicadas responden mejor a ambientes húmedos y cálidos.

Los especialistas recomiendan tener en cuenta estas precauciones:



Evita que la maceta toque directamente el agua: el objetivo es aumentar la humedad del aire, no mantener las raíces sumergidas.

el objetivo es aumentar la humedad del aire, no mantener las raíces sumergidas. Limpia la bandeja periódicamente: el agua estancada puede favorecer la aparición de algas y convertirse en un ambiente propicio para insectos.

el agua estancada puede favorecer la aparición de algas y convertirse en un ambiente propicio para insectos. No uses esta técnica como sustituto del riego: la cantidad de agua que llega al sustrato mediante evaporación es mínima.

la cantidad de agua que llega al sustrato mediante evaporación es mínima. Considera la ventilación: una habitación cerrada y excesivamente húmeda puede favorecer enfermedades fúngicas.

Por lo tanto, la bandeja con piedras puede ser un complemento sencillo para determinadas plantas de interior, pero no constituye una solución universal. Su principal función es crear un pequeño entorno. Pero factores como el riego adecuado, la iluminación, el drenaje y la ventilación continúan siendo fundamentales para mantenerla saludable.