3 colores de maquillaje que debes usar si tienes ojos azules

La Inteligencia Artificial (IA) señala que el maquillaje tiene una historia sorprendentemente antigua que se remonta a más de 6,000 años, con sus primeros registros significativos en el Antiguo Egipto. Esta herramienta no ha perdido vigencia y se ha ido transformando a lo largo de la historia.

La industria de la belleza es una de las más importantes en el mundo y cada año presenta nuevos productos, técnicas y tips para lograr diferentes objetivos. El maquillaje es la herramienta más relevante del rubro y la IA es consultada a diario sobre esta.

Maquillaje, pasado y presente

En el Antiguo Egipto, el maquillaje nació con el empleo del kohl y pigmentos naturales con fines estéticos, rituales y de protección solar. “A través de los siglos, su uso fluctuó entre la sofisticación del Renacimiento y diversas restricciones sociales, evolucionando desde mezclas minerales y vegetales —a veces tóxicas— hasta la consolidación de la industria cosmética moderna en el siglo XX”, precisó la aplicación Gemini.

Esta IA remarca que en el presente el maquillaje ha dejado de ser un símbolo exclusivo de estatus para convertirse en una herramienta global de expresión personal, salud cutánea y creatividad artística.

Colores para ojos azules

En la actualidad, el maquillaje se adapta ampliamente a los diferentes tipos de piel, estilos de peinados y colores de ojos. En este último punto, Gemini precisa que si tienes ojos azules, el secreto para que resalten es jugar con la teoría del color, utilizando tonos que contrasten con el iris para darle mayor profundidad y brillo.

Para conseguirlo, la Inteligencia Artificial revela tres opciones de colores que son ideales y que ayudan a lograr efectos diferentes en el rostro de las personas con ojos azules:

Cobres y bronces (contraste máximo): Los tonos tierra cálidos son los opuestos al azul en la rueda cromática. Al usar sombras cobrizas o bronces, el azul de tus ojos se verá mucho más eléctrico y vibrante.



Cómo usarlo: Aplica una sombra bronce en todo el párpado móvil y difumina los bordes con un tono café suave.

Terracota y naranja suave (calidez natural): Para un look de día o más natural, los tonos melocotón, coral o terracota funcionan de maravilla. Estos colores resaltan la claridad del ojo sin endurecer las facciones.



Cómo usarlo: Un toque de rubor durazno en la cuenca del ojo es suficiente para un efecto "despierto" instantáneo.

Champán y oro (iluminación): Los tonos metalizados claros capturan la luz y hacen que el ojo parezca más grande. El oro resalta los destellos amarillos o verdes que a veces tienen los ojos azules.

