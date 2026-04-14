En esta primavera-verano se deja de lado los zapatos cerrados para optar por algo más fresco, como lo son las sandalias. Pero para lucir unos pies hermosos debes llevar un buen diseño de manicura, por lo que traemos para ti estos 9 modelos que se ven elegantes en cualquier tono de piel. Conoce estas 3 últimas y hermosas uñas que son tendencias para abril de este año.

De acuerdo con un artículo del portal InStyle, en este 2026 la tendencia de las uñas en pies son los colores vibrantes, como lo es el amarillo mantequilla, así como por diseños originales, como lo son los glaseados. Estos son los 9 modelos de Pascua que puedes usar todo abril: son preciosos y originales.

Los diseños de uñas para pies elegantes

1. French: La clave en este diseño es llevarlas cortas y, en lugar del clásico modelo, optar por uno especial. Puedes pintar la punta de diferentes colores, como por ejemplo, un rosa.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

2. Rojas: Un color que impone y sin duda no pasará desapercibido al llevar sandalias, ya sea en la calle o en la alberca.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

3. Polka dots: Las uñas con puntos son la tendencia de uñas últimamente, por lo que también se pueden llevar en los pies.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

4. Degradadas: Es la combinación de 2 mismos colores con un acabado llamativo por su transición suave.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

5. Nacarado: La clave de este diseño de uñas es el brillo suave que le da un efecto perlado. Se recomienda llevar en colores neutros.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

6. Multicolor: Un diseño muy llamativo y que queda muy bien en esta nueva estación.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

7. Nude: Desde un beige, rosa suave o café, le va bien a todo tipo de piel, pero sobre todo es un diseño elegante.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

8. Lechosas: Las llamadas milky nails son una buena idea para llevar en pies al usar sandalias, ya que es un diseño aesthetic.

9 modelos de uñas para pies que se ven elegantes en cualquier tono de piel|Pinterest

9. Al natural: Qué mejor manera que llevar las uñas al natural, siempre y cuando les hagas una buena pedicura y agregar esmalte transparente con brillo para que luzca.