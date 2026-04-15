3 colores de maquillaje si tienes ojos verdes que resaltan el brillo natural de tu iris

El color de los ojos es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir el maquillaje perfecto. Más que nada hay que poner especial atención a los colores que se emplearán, más que a la técnica en sí.

Noticias Bajío del 13 de abril 2026

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), por ejemplo, se puede conocer mucho sobre la elección correcta de los colores de nuestro maquillaje y de qué estilo es el más adecuado para nosotros. Al respecto, la aplicación Gemini se ha enfocado en las personas con ojos verdes para darles algunas precisiones.

Maquillaje y ojos verdes

Gemini afirma que maquillar ojos verdes no es más difícil que otros colores, pero sí requiere un conocimiento más preciso de la teoría del color para lograr que el iris realmente resalte. “El desafío principal radica en elegir tonos que generen el contraste adecuado; si usas sombras verdes muy similares al ojo, el color natural puede ‘apagarse’ o perderse”, remarca.

Esta tecnología advierte que el uso de tonos complementarios como los púrpuras, borgoñas, cobres o terracotas crea una vibración visual que hace que el verde se vea mucho más intenso y brillante de forma casi instantánea.

Colores para ojos verdes

Ante lo señalado, Gemini precisa que la clave está en, una vez preparada la base, saber realizar el difuminado y elegir el delineador adecuado. De todos modos, si nos centramos en el color, esta Inteligencia Artificial señala que utilizar tonos que se encuentren en el lado opuesto del círculo cromático es el secreto para crear un contraste que haga que el verde "vibre".

Gemini comparte a continuación cuáles son los tres colores imprescindibles si tienes ojos verdes y deseas resaltar el brillo natural de tu iris:

Tonos rojizos y borgoña: Como el rojo es el color complementario del verde, cualquier sombra con subtonos rojizos hará que tus ojos resalten de inmediato.



Por qué funciona: Crea un contraste máximo que intensifica la pigmentación del iris.

Cómo usarlo: Opta por tonos vino, granate o cobre. Si no te atreves con un look completo, un delineado sutil en color ciruela o berenjena tiene un efecto similar pero más discreto.

Violetas y púrpuras: El morado es, históricamente, el color favorito de los maquilladores para los ojos verdes.



Por qué funciona: Al ser un color frío pero con base roja, aporta luminosidad sin ser tan agresivo como un rojo puro.

Cómo usarlo: Las sombras lavanda son ideales para el día, mientras que un púrpura profundo o amatista es perfecto para dar profundidad en la noche.

Dorados y bronces cálidos: Si prefieres un look más natural y cálido, los metales son tu mejor aliado.

