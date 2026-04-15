8 diseños de uñas con gel de construcción que puedes hacer esta primavera

Hay una tendencia en diseños de uñas que está arrasando durante esta temporada de primavera 2026 gracias a su versatilidad para hacer hermosos modelos. Se trata de la técnica con gel de construcción, que poco a poco se ha convertido en el preferido de muchas porque permite darle vida a siluetas y texturas que embellecen las manos al instante.

Uñas bonitas para primavera 2026: los diseños con gel que serán tendencia

Con estrellitas metalizadas . Si te gustan las estrellas, pero no quieres llevar los clásicos diseños planos, puedes elevar la apariencia de tus uñas con un gel para moldear lindas piezas . Y si buscas algo todavía más llamativo, los polvos metalizados quedan fabulosos.



. Si te gustan las estrellas, pero no quieres llevar los clásicos diseños planos, . Y si buscas algo todavía más llamativo, los polvos metalizados quedan fabulosos. Diseños de uñas con efecto tipo gotas de agua. Para esas veces que quieres presumir de un look sofisticado sin caer en lo aburrido, el manicure que simula gotas de agua sobre las uñas es la mejor opción. La base puede ir de tu color preferido e incluso fusionarse con el "ojo de gato", que es otra de las tendencias en "nail art" imperdibles para 2026

8 diseños de uñas hechas con gel que quedan perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Manicure con relieves holográficos . Una de las mayores ventajas del gel de construcción es que puede moldearse con todas las siluetas que se te ocurran . Una inspiración que se ve muy bien, son los relieves irregulares que tienen baño de esmaltes holográficos y luminosos.



. Una . Una inspiración que se ve muy bien, son los relieves irregulares que tienen baño de esmaltes holográficos y luminosos. Uñas con forma de mariposa monarca. Para llevar parte de los hermosos paisajes que hay en la temporada primaveral hasta en las manos, puedes recurrir a los diseños de uñas que recrean mariposas monarca. Las combinaciones de color son infinitas y el gel casi siempre se usa para las alas.

8 diseños de uñas hechas con gel que quedan perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Punta francesa inspirada en la comida . El manicure que evoca tragos y snacks está ganando fuerza como un trend de belleza que solo las más creativas se atreven a llevar



. El manicure que evoca tragos y snacks está ganando fuerza como Diseños de uñas con gel de construcción en forma de globos. Y si eres de las que disfrutan llevar estilos temáticos, las uñas con gel en forma globos son una inspiración que no puedes dejar pasar en abril 2026. En estos modelos se usa este material para hacer perritos y círculos, solo que con un acabado brillante para semejar a las fiestas de cumpleaños.

8 diseños de uñas hechas con gel que quedan perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Manicure tipo vaso de cristal . Una de las tendencias en diseños de uñas más elegantes para la primavera



. Una de Diseños de uñas metalizadas con flores de gel. Para nadie es un secreto que el manicure metalizado es excelente para darle luminosidad a las manos sin recurrir al clásico glitter, además de que se puede mezclar con otras de las técnicas de "nail art" que están de moda. Entre las ideas infalibles están las bases verdes con flores chunkys, que salen de los modelos clásicos que todas llevan.