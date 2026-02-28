10 diseños de uñas largas para lucir en primavera

Falta muy poco para que llegue la primavera por lo que el color será el protagonista de esta temporada. Si te gustan las uñas largas, pues puedes llevar a cabo una gran cantidad de diseños hermosos y jugar con las texturas.

Para quienes optan por lo extravagante pues tienes que optar por estos diseños que dan un toque de sofisticación instantánea. Renueva tu estilo para tener un estilo brillante sin dejar de ser elegante.

¿Cuáles son los diseños de uñas largas?

Manicura rosa mexicano

Aquí nos encontramos con color vibrante por excelencia para resaltar el bronceado primaveral.

Estilo ombré en tonos rosas

Opta por un estilo que sea degradado que aporta mucha elegancia.

Morado eléctrico

Para esta primavera nos encontramos con un hermoso tono sobre todo para los eventos nocturnos. Es un tono con carácter y mucha presencia.

Uñas nude con punta almendra

Es una gran combinación para alargar tus dedos con discreción. Es sutil, pero realmente hermoso por lo que podrás lucirlo en cualquier evento.

Flores con efecto ojo de gato

Un diseño de uñas magnético que añade profundidad y movimiento. Es una gran elección para lucir hermosa en esta primavera.

Uñas nude largas

La base clásica que nunca falla para un look “limpio” y profesional.

Diseño con flores 3D

Las texturas tendrán protagonismo por lo que el relieve convierte tus manos en una obra de arte.

Manicura negra con líneas minimalistas

Este es un estilo para quienes prefieren un toque de contraste moderno y sobrio.

Base nude con mini margaritas de colores

Un estilo tierno y detallista, ideal para el día a día. Las margaritas son una gran elección sobre todo en épocas de primavera.

Estilo psicodélico con ondas y colores brillantes

Por último, tenemos esta opción que es más divertida para las amantes del estilo retro. Los colores y las formas le dan un toque especial.