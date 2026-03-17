Los colores de tenis van a ser tendencia en la primavera y que puedes combinar con jeans

Estamos a pocos días de iniciar la primavera, una estación del año que pinta de colores todos los paisajes, siendo una gran oportunidad para sacar tus prendas frescas. Para esta temporada, ya se dieron a conocer los colores de tenis que van a ser tendencia.

Noticias Zacatecas del 16 de marzo 2026

Para que puedas sacar tu calzado sin usar, te detallaremos cuáles van a estar de moda y la forma en que puedes combinarlos con jeans, obteniendo un estilo más fresco y juvenil en todos los lugares a los que vayas.

¿Cuáles son los tenis del momento?

Un reconocido medio en el mundo de la moda dio a conocer los colores de tenis que van a ser tendencia en la primavera del 2026, los cuales podrás combinar con jeans fácilmente, logrando un look más sofisticado y fresco. Considera emplear las siguientes opciones:

Tenis rosas : Una alternativa encantadora que puedes combinar con unos jeans vaqueros que vayan a la cadera.

: Una alternativa encantadora que puedes combinar con unos jeans vaqueros que vayan a la cadera. Azules : Un básico imperdible que es muy eficaz, ideal para usar con unos pantalones y un suéter ligero, un look que debes tener listo para cualquier ocasión.

: Un básico imperdible que es muy eficaz, ideal para usar con unos pantalones y un suéter ligero, un look que debes tener listo para cualquier ocasión. Café : Es una gran alternativa, puesto que fácilmente podemos combinarlo con todo tipo de pantalones, permitiendo obtener diversos estilos con las mismas zapatillas.

: Es una gran alternativa, puesto que fácilmente podemos combinarlo con todo tipo de pantalones, permitiendo obtener diversos estilos con las mismas zapatillas. Plateados : Un estilo que llegó con más fuerza. Para que sobresalga, se recomienda emplear unos pantalones negros.

: Un estilo que llegó con más fuerza. Para que sobresalga, se recomienda emplear unos pantalones negros. Verdes : Aunque ya no son tan populares, siguen siendo una gran alternativa, ya que podemos incorporarlos con unos baggy jeans.

: Aunque ya no son tan populares, siguen siendo una gran alternativa, ya que podemos incorporarlos con unos baggy jeans. Naranjas: Puedes usarlos en cualquier diseño, pero una gran opción son los de montaña, acoplados con unos jeans blancos. Aunque puedes combinarlos con sus opciones en slim o bootcut.

¿Qué ropa se puede usar con tenis?

Antes se pensaba que los tenis eran un calzado muy informal; sin embargo, es una perspectiva que ha podido cambiar con el paso de los años, ya que fácilmente se pueden combinar con jeans, pantalones de vestir, blazers, faldas, vestidos o shorts, logrando obtener todo tipo de estilos, desde una opción casual hasta algo muy informal; todo depende de cómo se funcionen con otros elementos.

Siendo una gran alternativa para usar los colores de tenis en tendencia que te mostramos para lograr looks formales para el trabajo o un evento especial, sin la necesidad de sufrir por el calor y al mismo tiempo estar cómodos durante la primavera.