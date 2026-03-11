6 colores de uñas que hacen que tus manos se vean más elegantes
Elegir los colores correctos de uñas pueden elevar tu estilo y hacer que tus manos luzcan estelizadas, juveniles y elegantes, además de estar en tendencia
Los colores con los que nos hacemos manicura juegan un papel importante, ya que además de dar estilo a las uñas también pueden ayudarnos a resaltar nuestro tono de piel, o hacer que nuestras manos luzcan más estilizadas y elegantes.
En este sentido, expertos en nail art han compartido cuáles son los tonos de esmaltes que más te favorecen y que también están en tendencia este 2026, para combinar con cualquier estilo y en ocasiones especiales o en la vida cotidiana.
Los colores de uñas que te hacen ver elegante
Según los consejos de expertos, para que las manos luzcan elegantes y sofisticadas los diseños deben estar hechos con colores neutros, profundos o clásicos. Algunos de los más comunes y en tendencia para esta temporada son:
- Nude y beige
Se trata de los colores elegantes por excelencia. Se adaptan a cualquier tono de piel gracias a su extensa gama y también permiten alargar visualmente las manos, además de que combinan con todo y dan un toque minimalista a la manicura.
- Rojo
Es un tono atemporal que ha estado de moda desde hace años y se mantiene como un clásico. Da un toque de color a los diseños, sin lucir exagerado, para mantener la pulcritud y la elegancia, ideales para eventos formales.
- Vino o burdeos
Son tonos ideales para eventos nocturnos o en climas fríos, son sobrios y elegantes, sin la rigidez del negro, ofreciendo un aire de lujo y de madurez.
- Blanco "milky"
Es un estilo que está en tendencia este 2026 y se caracteriza por ser un tono similar al de la leche, un blanco más traslúcido que sólido, lo que aporta elegancia y limpieza, sin llamar demasiado la atención.
- Azul marino
Es un color oscuro que proyectará autoridad y sofisticación, puede usarse en eventos de día o de noche y si se mantiene un acabado brillante dará una apariencia más juvenil.
- Tonos tierra
El chocolate o el café aportan un estilo "Old Money" ya que se integran con la piel y dan un aspecto de pulcritud y elegancia que no se consigue fácilmente con otros colores.