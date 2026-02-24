Los mejores diseños de uñas de pies para la primavera

Por lo general las uñas de los pies pasan a segundo plano, pero realmente son un elemento de belleza que puede aportar mucho a nuestro look. Si bien la mayoría de las tendencias se inclinan por la manicura pues la pedicura está ganando mucho terreno.

Se acerca la primavera por lo que los zapatos predilectos son las sandalias y la pedicura comienza a tener más sentido. De esta manera es importante que le des más visibilidad a tus uñas de los pies y de una forma elegante.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de pies?

Uñas de los pies frenchies

El french ha sido uno de los favoritos en temporadas anteriores, pero ha resucitado con mucha fuerza. Ahora es un momento de darle un toque moderno y delicado. También puedes inclinarte por la tendencia de los 90 con una versión más gruesa. En cualquier caso, las uñas francesas son tan chic como las manicuras.

Uñas de los pies en rojo

El color rojo es un clásico atemporal, pero fue suplantado por los cromados, pasteles y neones. Sin embargo, ha vuelto con más fuerza que nunca para instalarse como sofisticado. Es un tono potente, sexy, sofisticado y atrevido, y es perfecto tanto para el verano como para el otoño. Nos encanta toda la escala que va desde los tonos brillantes hasta los rojos profundos del merlot.

Uñas de los pies en tonos nude

En cuanto a los colores nude tienes que elegir el que mejor vaya con tu piel. Ten en cuenta que los tonos neutros, como el tostado, el beige, el marrón y el beige, son una bonita opción tono sobre tono.

Uñas de los pies rosa pálido

Si eres de las que prefiere un look suave y natural pues tienes que elegir un rosa pálido que puede ser opaco o transparente. Tendrás una pedicura con aires de bailarina.