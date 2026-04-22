Conoce los 5 colores de uñas que estarán en tendencia esta temporada por su elegancia

La manicura se va reinventando constantemente por lo que contantemente vemos nuevos colores y diseños que se van imponiendo. Este año se destaca por la naturalidad y buscar la simpleza que atrae elegancia.

¡El cholo no sabe que Nancy tiene pareja! “Mi hermano está súper ilusionado con ella”

Teniendo en cuenta esto es que los tonos de uñas de esta temporada se eligen desde la suavidad. Los expertos manifiestan que la importancia no es la intensidad del color, sino en la calidad del acabado: limpio, brillante y técnicamente pulido en las manicuras.

¿Cuáles son los colores en tendencia para la temporada?

Uñas rosa pétalo

Este es uno de los colores más elegidos de la temporada ya que aporta suavidad, elegancia y versatilidad. Es un tono que encaja con esos looks luminosos que se usan en esta época. Se caracteriza por ser atemporal, favorece a todos los tonos de piel y funciona en todo tipo de diseños.

Este es un color delicado.|Pinterest

Milky Nails

Luego tenemos estas uñas que ofrece un efecto limpio y cremoso. Queda muy bien en las uñas naturales, cortas o medias. En este caso los rosados se desaturan hacia tonos más empolvados y neutros, y los acabados glossy o efecto gel se trabajan con mayor sutileza.

Uñas rojas

El rojo es uno de los clásicos atemporales que se une a los tonos burdeos. Estos aportan sofisticación, profundidad y carácter a cualquier manicura. Los colores en cuestión funcionan en uñas cortas o de forma natural.

El rojo es atemporal.|Pinterest

Uñas aguamarina

Sin dudas, el aguamarina nos lleva a la playa, el sol y las cálidas temperaturas. Este color es tendencia por lo que se ha podido ver en pasarelas y en los salones es uno de los más demandados.

Uñas cloud dancer

Por último, tenemos esta opción que incluye los colores rotos, nude y rosas traslúcidos con brillo glossy discreto. Es un tono lechoso que aporta luz inmediata, es la evolución natural de la manicura francesa y las uñas jabón.