Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color negro

El color negro en la manicura es una tonalidad que se destaca por proyectar elegancia, siendo una gran alternativa que nunca va a fallar. El cual es posible implementar en los diseños de uñas con el efecto ojo de gato para obtener un destello único.

Si quieres usarlo en tu siguiente manicura, te detallaremos 9 alternativas que puedes usar, las cuales te ayudarán a elevar el aspecto de tus manos en cualquier ocasión importante.

¿Qué uñas estarán de moda en 2026?

Los diseños de uñas con efecto ojo de gato son muy variados, pero si deseas usarlo en color negro, tienes una amplia gama de opciones para embellecer tus manos, así que considera las siguientes opciones:

Aurora boreal: En cada uña agrega el efecto en diferentes colores y encima agrega un negro translúcido; le dará mucho impacto junto a un toque de color. Base plateada: La base plateada lo hará más vistoso con la capa translúcida negra. Ondulaciones en plateado: Encima de la base plateada con la capa translúcida, agrega líneas onduladas en plata. Micro french plateado: Encima, coloca una delgada línea en color plata para que adquiera un estilo elegante y futurista. Animal print: Añade manchas de leopardo; le dará un look original y lleno de brillo. Pedrería: Si no le temes a ser llamativa, agrega pedrería pequeña o grande para darle más brillo. “Agujero negro”: La manicurtista deberá usar un imán negro para poder hacer que el destello obtenga un aspecto circular, ideal si deseas tener algo diferente. Uñas cortas: Puedes usarlo en uñas largas o cortas sin ningún problema; el destello se verá increíble. Con flor en 3D: En una de tus uñas puedes agregar una flor con gel para moldear de color blanca o gris.

¿Cómo funciona el esmalte de gel efecto ojo de gato?

Una vez que la manicurista aplica el esmalte de efecto ojo de gato, encima coloca un imán, con el que buscará desplazar las partículas magnéticas en su interior para crear todo tipo de ondulaciones en la manicura. Al tener el estilo listo, lo va a curar bajo una lámpara UV.

Recuerda que el efecto cuenta con todo tipo de tonos además del color negro, así que no dejes pasar la oportunidad para usarlo en tus siguientes diseños de uñas; te harán lucir espectacular.