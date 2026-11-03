Tener visitantes inesperados en el hogar como insectos o roedores es una de las peores pesadillas en cualquier casa. Además de ser sumamente desagradables, estas plagas ponen en riesgo la salud de la familia al contaminar los alimentos y las superficies de la cocina. Conoce cómo eliminar cucarachas sin elementos tóxicos.

Si buscas una alternatica ecológica, económica y muy efectiva, existe un secreto de limpieza natural muy popular: la combinación de bicarbonato de sodio y pepino. A continuación, te explicamos la ciencia detrás de este truco casero y cómo prepararlo paso a paso para limpiar tu hogar de invasores de forma definitiva.

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¿Por qué funciona la mezcla de bicarbonato y pepino?

A simple vista, el pepino y el bicarbonato parecen ingredientes inofensivos, pero para las cucarachas y los ratones representan una combinación letal debido a sus mecanismos biológicos.

Las cucarachas se sienten fuertemente atraídas por el olor del pepino, lo que lo convierte en el cebo perfecto, aunque para los ratones es molesto y tiende a alejarlos.

Los insectos y roedores no tienen la capacidad de liberar los gases que produce el bicarbonato al entrar en contacto con los ácidos de su estómago. Cuando consumen este polvo blanco camuflado con el pepino, se genera una reacción interna que elimina la plaga de forma fulminante.

Cómo eliminar cucarachas y ratones con bicarbonato y pepino

¿Cómo preparar el remedio de bicarbonato y pepino paso a paso?

Corta el pepino en rodajas y machácalo con un tenedor hasta obtener una pasta jugosa. Añade las 3 cucharadas de bicarbonato de sodio a la pasta de pepino y mezcla vigorosamente hasta que todo quede perfectamente integrado.

Coloca pequeñas porciones de esta mezcla sobre las tapas de botellas o los trozos de cartón. Pon las trampas en los puntos críticos de tu cocina: detrás del refrigerador, debajo de la tarja del fregadero, cerca del bote de basura y al fondo de los cajones de la alacena.

Cómo eliminar cucarachas y ratones con bicarbonato y pepino|Pexels: Diana Light

Complementa tus trampas con hábitos de limpieza como vigilar los alimentos vencidos, limpiar con vinagre y cítricos, además sella las grietas de los bordes de las ventanas, los desagües y los espacios detrás de la estufa.

