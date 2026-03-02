Por esto debes comer huevo y pescado después de los 60 años

La etapa adulta es un momento cuando las personas deben de poner mucha atención en su salud y alimentación, ya que deben de contar con alimentos que les brinden energía. En ese sentido, la proteína es un nutriente fundamental para mantener la masa muscular y la salud ósea.

De acuerdo con los expertos, se mencionó que el ejercicio y el consumo de nutrientes ayudará a prevenir caídas y retrasar el envejecimiento. Además, se menciona que el músculo representa 40% del peso corporal, siendo el órgano más importante para tener una buena vejez.

¿Por qué es importante la dieta en la vejez?

La proteína en la dieta de las personas de la tercera edad es fundamental, ya que les ayuda a mantener la movilidad y bajar el riesgo de algunas situaciones que pueden resultar peligrosas, aunque también es una apoyo para la prevención de enfermedades.

Ante esta situación, los expertos aconsejan revisar la dieta, aumentar el consumo de proteínas y acudir a un especialista. Cabe mencionar que la cantidad de proteína consumida dependerá de la edad, condición física y sexo, pero siempre se debe consultar a un experto.

Por su parte, la Fundación Internacional de Osteoporosis (FIO) y la Universidad de Harvard, mencionaron que los hombres adultos deben consumir 56 gramos diarios y las mujeres, 46 gramos; niveles que se mantienen a partir de los 70 años.

Existen algunos alimentos que son recomendados para la salud muscular y ósea entre los más importantes se encuentran los huevos, lácteos, pescado y legumbres. Los huevos y los lácteos destacan por su alto valor de proteína; mientras que el yogurt favorece el equilibrio de la microbiota intestinal y apoyan al sistema inmune.

Finalmente, el pescado, salmón o sardinas, proporciona grasas omega 3 útiles para controlar procesos inflamatorios. Es muy cierto que cada alimento puede aportar ciertos nutrientes, lo importante es que se tenga una alimentación adecuada.

