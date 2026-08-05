¿Cómo calcular tu número de herencia kármica a través de tus apellidos?

El número de herencia kármica o familiar es un código numerológico que se calcula traduciendo las letras de tus apellidos en dígitos para descubrir el legado energético y los aprendizajes que te transmiten tus ancestros.

En la numerología transpersonal, los apellidos no son simples etiquetas legales, sino una firma vibracional que conecta tu realidad presente con la historia de tus linajes paterno y materno.

Este número es capaz de revelar fortalezas ocultas que has heredado, así como las lealtades invisibles o los patrones repetitivos que te corresponde hacer conscientes y transformar.

Así puedes calcular tu número de herencia kármica

Para descubrir el número de tu linaje, debes utilizar la tabla alfanumérica de Pitágoras, la cual asigna un valor del 1 al 9 a cada letra del abecedario.

1= A, J, S

2= B, K, T

3= C, L, U

4= D, M, V

5= E, N, W

6= F, O, X

7= G, P, Y

8= H, Q, Z

9=I, R

Elige el linaje a evaluar

Caclucla el número de tu apellido paterno para entender la herencia de linaje masculino o el materno para el linaje femenino, e incluso puedes sumar los dos para una integración total.

Esta es la forma correcta de calcular tu número de herencia kármica|Roman Friptuleac

Traduce las letras a números

Escribe el apellido en un papel y coloca debajo el valor correspondiente de cada letra.

Realiza la suma total

Suma todos los dígitos obtenidos de forma lineal.

Redúcelo a un solo dígito

Si el resultado es un número de dos cifras, súmalas entre si hasta obtener un dígito del 1 al 9.

¿Cómo interpretar tu número de herencia kármica?

Cada dígito del 1 al 9 posee una vibración única que revela la misión, los dones y las tareas pendientes que te fueron transferidas:

1: El Linaje de los Líderes.

2: El Linaje de los Mediadores

3: El Linaje de los Comunicadores

4: El Linaje de los Constructores

5: El Linaje de los Exploradores

6: El Linaje de los Protectores

7: El Linaje de los Sabios

8: El Linaje de los Proveedores

9: El Linaje de los Humanitarios

La forma correcta de calcular tu número de herencia kármica|Pexels: cottonbro studio

Los números maestros son el 11, que habla de iluminación espiritual; el 22, que habla de materializar grandes obras comunitarias; y el 33, que viene a enseñar el amor incondicional.

