7 ideas para ordenar tu armario con el método Marie Kondo y evitar el caos visual

Ordenar el armario y evitar el caos visual es posible aplicando el método KonMari de Marie Kondo: un sistema de organización que invita a conservar solo las prendas que realmente tienen un propósito o generan satisfacción. Más que acomodar la ropa, este procedimiento busca crear un espacio funcional, fácil de mantener y adaptado a las necesidades de cada persona.

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La filosofía de Marie Kondo, difundida a través de sus libros y de la consultora KonMari Media Inc., ha influido en millones de hogares alrededor del mundo. Su propuesta consiste en ordenar por categorías y no por habitaciones, tomar cada objeto con las manos antes de decidir si permanece en casa y asignar un lugar específico para cada pertenencia.

Especialistas en organización del hogar coinciden en que reducir el exceso de objetos también facilita la limpieza y mejora la percepción del espacio. Esta es la manera de aplicarlo.

¿Cómo ordenar el armario con el método de Marie Kondo?

El método KonMari no se basa únicamente en doblar la ropa de una forma determinada. También propone revisar los hábitos de consumo y mantener únicamente aquello que aporta utilidad o valor personal. Estas son 7 ideas para aplicar este sistema en el armario:



Ordenar por categorías: en lugar de organizar por cajones o estantes, reúne toda la ropa del mismo tipo (camisetas, pantalones, suéteres o vestidos) para tener una visión completa de lo que realmente tienes. Conservar solo lo que usas y valoras: Marie Kondo recomienda quedarse con las prendas que "despiertan alegría" o que cumplen una función importante en la vida cotidiana, y donar o reciclar las que ya no se utilizan. Doblar la ropa de forma vertical: una de las características más conocidas del método KonMari es colocar las prendas dobladas en posición vertical dentro de los cajones, permitiendo ver todo el contenido de un vistazo. Asignar un lugar fijo a cada prenda: cuando cada objeto tiene un espacio definido, resulta mucho más sencillo mantener el orden todos los días. Utilizar organizadores sencillos: cajas, separadores o cestas ayudan a mantener agrupados accesorios, ropa interior y prendas pequeñas sin generar desorden visual. Dejar espacio libre: un armario completamente lleno dificulta encontrar la ropa. Los expertos recomiendan no ocupar toda la capacidad para facilitar el acceso y la ventilación. Revisar el armario periódicamente: realizar una revisión al cambio de temporada permite detectar prendas que ya no se usan y mantener el sistema de organización a largo plazo.

¿Por qué el método KonMari ayuda a reducir el caos visual en el hogar?

Marie Kondo sostiene que un espacio ordenado facilita las actividades diarias y contribuye a generar una sensación de tranquilidad. Si bien cada persona tiene necesidades diferentes, mantener un armario funcional reduce el tiempo dedicado a buscar prendas y evita compras innecesarias. Estos son los principales beneficios de este método:



Mayor aprovechamiento del espacio: al eliminar el exceso de ropa, los cajones y estantes resultan más funcionales.

al eliminar el exceso de ropa, los cajones y estantes resultan más funcionales. Mejor visibilidad: el doblado vertical permite identificar rápidamente todas las prendas disponibles.

el doblado vertical permite identificar rápidamente todas las prendas disponibles. Rutinas más sencillas: tener un lugar asignado para cada objeto facilita guardar la ropa después de usarla.

tener un lugar asignado para cada objeto facilita guardar la ropa después de usarla. Menor sensación de desorden: un armario organizado transmite una imagen más limpia y ordenada, incluso en espacios pequeños.

un armario organizado transmite una imagen más limpia y ordenada, incluso en espacios pequeños. Consumo más consciente: revisar las prendas antes de adquirir nuevas ayuda a evitar acumulaciones innecesarias.

Mantener el orden no depende únicamente de comprar más organizadores, sino de establecer hábitos sostenibles. El método KonMari propone precisamente ese cambio de enfoque.