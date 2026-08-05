Mejor que la lengua de suegra: las 5 plantas grandes que son fáciles de cuidar y aportan elegancia

Las plantas grandes se han convertido en una de las principales tendencias en decoración de interiores. Para muchos amantes de la jardinería son una alternativa más llamativa que la tradicional lengua de suegra porque son llamativas y fáciles de cuidar.

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Especies de hojas grandes como la monstera, la alocasia o el ave del paraíso aportan volumen, color y elegancia al ambiente sin exigir cuidados complejos, siempre que se les proporcione la luz y el riego adecuados. Además de su valor ornamental, estas plantas ayudan a crear una sensación de frescura y conexión con la naturaleza.

Expertos en jardinería destacan que, con una buena ubicación y un mantenimiento básico, pueden convertirse en las protagonistas de salas, comedores, oficinas o recibidores. Estas son las plantas de hojas grandes que ofrecen follaje exuberante y porte imponente.

¿Cuáles son las 5 mejores plantas grandes para decorar la casa con poco mantenimiento?

La Royal Horticultural Society (RHS) y el Missouri Botanical Garden señalan que muchas plantas tropicales de gran follaje pueden cultivarse en interiores siempre que reciban luz brillante indirecta, un sustrato con buen drenaje y riegos moderados. Estas son 5 de las especies más recomendadas:



Monstera deliciosa (costilla de Adán): sus grandes hojas perforadas la han convertido en un ícono de la decoración contemporánea. Tolera la luz indirecta, crece con rapidez y requiere riegos únicamente cuando el sustrato comienza a secarse. Alocasia (oreja de elefante): destaca por sus enormes hojas en forma de flecha y sus llamativas nervaduras. Prefiere ambientes cálidos, con buena humedad ambiental y luz abundante sin exposición directa al sol. Strelitzia nicolai (ave del paraíso gigante): produce hojas largas y elegantes que recuerdan a las del banano. Según la Royal Horticultural Society, prospera en espacios muy iluminados y aporta un aspecto tropical a cualquier estancia. Ficus lyrata (higuera de hoja de violín): sus hojas grandes, brillantes y de intenso color verde lo convierten en uno de los árboles de interior más apreciados. El Missouri Botanical Garden recomienda ubicarlo cerca de una ventana luminosa y evitar cambios constantes de lugar. Philodendron giganteum: como su nombre indica, desarrolla hojas de gran tamaño que pueden convertirse en el centro de atención del hogar. Requiere luz indirecta, temperaturas cálidas y un sustrato rico en materia orgánica.

Todas estas especies destacan por su capacidad para llenar de vida una habitación sin demandar un mantenimiento excesivo.

¿Cómo cuidar las plantas de hojas gigantes para que luzcan saludables?

Especialistas de la Universidad de Florida (UF/IFAS Extension) explican que las plantas tropicales cultivadas en interiores conservan mejor su follaje cuando reciben las condiciones adecuadas de luz, humedad y ventilación. Estas son las recomendaciones para mantenerlas en óptimas condiciones:



Ubicarlas en un lugar con luz brillante indirecta: la mayoría de estas especies prospera cerca de ventanas bien iluminadas, protegidas del sol intenso de la tarde.

la mayoría de estas especies prospera cerca de ventanas bien iluminadas, protegidas del sol intenso de la tarde. Regar únicamente cuando el sustrato lo necesite: introducir un dedo en la tierra es una forma sencilla de comprobar si la capa superior ya está seca.

introducir un dedo en la tierra es una forma sencilla de comprobar si la capa superior ya está seca. Limpiar las hojas periódicamente: el polvo reduce la capacidad de la planta para captar la luz. Pasar un paño húmedo ayuda a conservar su brillo natural.

el polvo reduce la capacidad de la planta para captar la luz. Pasar un paño húmedo ayuda a conservar su brillo natural. Mantener una buena humedad ambiental: algunas especies tropicales agradecen ambientes ligeramente húmedos, especialmente durante épocas de calor o cuando funcionan sistemas de aire acondicionado.

algunas especies tropicales agradecen ambientes ligeramente húmedos, especialmente durante épocas de calor o cuando funcionan sistemas de aire acondicionado. Fertilizar durante la temporada de crecimiento: un abono equilibrado para plantas de follaje favorece el desarrollo de hojas más grandes y vigorosas, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

La Royal Horticultural Society también recomienda utilizar macetas con buen drenaje y evitar el exceso de agua, ya que es una de las causas más frecuentes de deterioro en las plantas de interior. Gracias a su espectacular follaje, estas 5 especies demuestran que es posible renovar la decoración del hogar sin complicarse con cuidados exigentes.